Sheinbaum dice que México está dispuesto a participar en investigación del caso Epstein si EE.UU. solicita colaboración

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México está dispuesto a participar en la investigación del caso Jeffrey Epstein si es que Estados Unidos solicita su colaboración.

“Tiene que abrirse la investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos”, dijo.

La declaración de la mandataria mexicana surge tras la aparición de varios nombres de empresarios y políticos mexicanos en los archivos Epstein y que han tomado relevancia en los últimos días en las redes sociales.

Los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fueron fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. Crédito: Jon Elswick | AP

Dentro de los mexicanos señalados están los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, entre otros, aunque según han señalado las autoridades, ser mencionado en los expedientes de Epstein no significa que las personas hayan cometido algún delito.

La mandataria mexicana no reveló si existe una solicitud oficial por parte del Departamento de Justicia estadounidense en las indagatorias del caso Epstein, pero México y Estados Unidos cuentan con acuerdos de cooperación judicial y asistencia legal mutua, que permiten el intercambio de información y colaboración en investigaciones penales de carácter transnacional.

Jeffrey Epstein fue acusado de pertenecer a una red de explotación sexual de menores y murió en prisión en el año 2019 mientras enfrentaba cargos federales.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales