Android 17 ya tiene fecha probable y nombre interno, cuándo llega y qué cambia

Android 17 debería empezar a estar disponible alrededor de junio de 2026, primero en teléfonos Pixel en despliegue gradual y después con semanas o meses de diferencia en modelos compatibles de Samsung, Xiaomi, OnePlus y compañía, según sus calendarios de actualización.

¿Cuándo sale Android 17 y quién lo recibe primero?

Si Google mantiene el ritmo acelerado de despliegue que adoptó con Android 16, que llegó en junio, lo lógico es que Android 17 siga el mismo patrón de lanzamiento estable a mitad de año, con una expansión progresiva por marcas. En la práctica, eso significa que los Pixel suelen ser los primeros en recibirlo, mientras que el resto depende de cada fabricante, su capa One UI, HyperOS, etc. y su política de soporte.

Un aspecto a tomar en cuenta es que “disponible” no siempre significa “para todos el mismo día”. Aunque Google libere Android 17 en junio, tu teléfono puede tardar bastante más en verlo si tu marca prioriza otros modelos o si tu región u operador va más lento con las aprobaciones.

Novedades y características que se saben y lo que no

Aquí toca ser honestos a febrero de 2026 todavía no existe un changelog final público de Android 17 como tal, así que muchas “novedades” que ves por ahí se basan en pistas, betas tempranas y funciones que Google prueba y a veces cambia o retrasa. Dicho eso, hay algo que sí está claro por cómo Google viene trabajando parte de las funciones que terminan etiquetándose como “Android 17” pueden aparecer antes en betas del ciclo anterior, sobre todo en Pixel, y luego formalizarse en la siguiente versión grande.

Lo que sí podemos afirmar con base en el patrón actual es que Android 17 seguirá apostando por mejoras en tres frentes típicos: seguridad y privacidad, rendimiento y ajustes de interfaz y experiencia, algunas cosas a nivel sistema y otras más ligadas a apps de Google.

Y si Google repite la estrategia de Android 16, esperamos un enfoque fuerte en actualizaciones trimestrales que traigan nuevas funciones a Android de forma progresiva. De esta manera los usuarios pueden ir adaptándose y probando las mejoras a un ritmo más amigable.

Nombre de Android 17 y reglas para nombrar versiones

Existen dos “nombres” que debes distinguir. El primero de ellos es el nombre público, que será simplemente Android 17, Google dejó de usar nombres de postres de forma pública desde Android 10.

Sin embargo, a nivel de desarrolladores, el nombre de Android 17 se conoce internamente como Cinnamon Bun.

Sobre las “reglas” de nombres, también hay dos etapas históricas. Antes de Android 1.5 a Android 9 Google usaba nombres de postres públicos Cupcake, Donut, Eclair, hasta Pie.

Ahora desde Android 10 en adelante Google usa solo números en público por temas de claridad global, no todos los postres son universales ni fáciles de traducir o entender, pero mantiene postres como codenames internos para desarrollo.

Y el detalle nerd que a muchos nos encanta Android 16 tuvo el codename interno Baklava y Android 17 pasa a Cinnamon Bun, manteniendo esa tradición “dulce” detrás de cámaras.

¿Qué teléfonos no se actualizarán a Android 17?

No existe todavía una lista oficial global por marca y modelo, pero sí se puede adelantar la regla general no se actualizarán a Android 17 los equipos que ya hayan agotado su número de actualizaciones mayores prometidas por el fabricante.

Por ejemplo, en el ecosistema Samsung, su elegibilidad se basa en factores como la versión de Android con la que el dispositivo salió de fábrica y cuántas actualizaciones mayores le tocan por política, muchos modelos reciben al menos dos y otros más dependiendo de gama y año.

