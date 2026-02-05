Asesinan “al estilo ejecución” a dueña de un bar en Illinois durante un robo

Una mujer identificada como Courtney Drysdale, de 30 años, dueña del bar The Line y madre de una niña, fue asesinada a tiros el lunes por la mañana dentro de su propio negocio en Momence, Illinois, en un crimen que las autoridades describieron como una ejecución a sangre fría.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando Drysdale se encontraba sola abriendo el local. Según los investigadores, el presunto agresor, Julius E. Burkes Jr., de 47 años, ingresó al bar y exigió dinero en efectivo de la caja registradora.

Disparó pese a que la víctima obedeció

De acuerdo con el sheriff del condado de Kankakee, Mike Downey, la víctima accedió a las exigencias del sospechoso. Sin embargo, eso no evitó el ataque.

“El agresor le disparó fatalmente dos veces antes de huir del lugar”, informó Downey durante una conferencia de prensa. El funcionario añadió que Burkes intentó retirar una cámara de seguridad del interior del bar antes de escapar.

Detención tras intensa búsqueda

Tras el homicidio, la oficina del sheriff difundió imágenes de vigilancia del sospechoso, quien aparecía usando gafas de sol y portando un arma de fuego. Las autoridades alertaron que era armado y peligroso, publicaron una fotografía del BMW blanco que conducía y ofrecieron una recompensa de $5,000 dólares por información que condujera a su captura.

Burkes fue arrestado horas más tarde cuando salía de su vivienda en Hammond, Indiana, y permanece detenido mientras se tramita su extradición a Illinois.

“Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestra sociedad”, señaló el sheriff Downey en un comunicado, al tiempo que expresó su esperanza de que la detención “traiga algo de paz a la familia, amigos y a toda la comunidad”.

Dolor y homenajes

La muerte de Drysdale causó conmoción en la comunidad, donde era ampliamente conocida y apreciada. Familiares y amigos inundaron las redes sociales con mensajes de despedida.

“No hay palabras para describir lo mucho que va a doler despedirme. Fuiste una persona increíble y una madre excepcional”, escribió un familiar.

Un primo de la víctima recordó su cercanía y admiración: “Siempre te admiré por tu determinación y tu gran corazón. Treinta años nunca fueron suficientes”.

Las autoridades continúan con la investigación.

