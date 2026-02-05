Matan a un padre de familia tras ofrecer ayuda a una desconocida en autopista de Missouri

Un padre cariñoso de tres hijos fue asesinado a tiros en St. Louis, Missouri, luego de ofrecer ayuda a una mujer que hacía autoestop, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como William Palmer, quien, según la policía, recibió un disparo en la cabeza por parte de Brittany Rivoire, de 36 años, después de recogerla para llevarla a un refugio debido al frío.

El cuerpo sin vida de Palmer fue hallado poco antes de las 2:30 de la madrugada del domingo y fue declarado muerto en el lugar.

Un gesto solidario que terminó en tragedia

La prometida de Palmer, Riyen Jones, relató que el hombre se encontraba recolectando chatarra —una de sus actividades habituales— cuando vio a Rivoire al costado del camino y decidió ayudarla.

“Hasta donde sabemos, ella le pidió en una gasolinera que la llevara a un refugio porque tenía frío”, explicó Jones a medios locales.

Palmer iba acompañado de un amigo cuando se detuvo a recoger a la mujer, pero el comportamiento errático de Rivoire habría provocado que el acompañante se retirara poco después, según reportó First Alert 4.

Advertencias ignoradas

Jones confesó que durante años le había pedido a Palmer que no recogiera a desconocidos por temor a que algo malo ocurriera.

“Le decía constantemente que dejara de recoger gente del arcén. Lo hacía mucho”, dijo. “Si veía a alguien caminando, lo recogía y lo llevaba lo más lejos que podía”.

“No puedo comprender que alguien abuse de eso cuando lo único que él hacía era ayudarla”, agregó.

El ataque y la huida

De acuerdo con la policía, Rivoire disparó contra Palmer, tomó el control del vehículo y condujo de manera imprudente durante varias cuadras antes de abandonarlo.

Las autoridades indicaron que, antes de su arresto, la sospechosa había solicitado ayuda a otro conductor.

Rivoire cuenta con antecedentes penales y fue condenada en 2024 por manipulación de un vehículo de motor. Actualmente, se encuentra detenida sin derecho a fianza.

Un padre recordado por su generosidad

Familiares y amigos describieron a Palmer como un hombre solidario, conocido por ayudar a desconocidos y brindar apoyo a quien lo necesitara.

Jones lo definió como “el pegamento” de su familia y destacó su carácter generoso.

“William Palmer fue una persona muy amable, de gran corazón, servicial y, en general, una gran persona; un padre cariñoso, un gran amigo”, señala una campaña en GoFundMe creada por la familia.

Le sobreviven su prometida y sus tres hijos, de 21, 18 y 6 años. La recaudación solidaria se acerca a los $2,000 dólares de un objetivo de $3,000.

