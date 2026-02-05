Predicción de Mhoni Vidente augura futuro complicado para el nieto de Maribel Guardia

El pleito legal y mediático entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón está lejos de terminar, así lo aseguró Mhoni Vidente en su más reciente lectura del tarot. Sin embargo, la pitonisa alertó que los estragos de esta disputa no solo afectarían sus protagonistas, pues el nieto de la costarricense también se enfrentaría a un futuro complicado.

Según lo revelado por la vidente, la resolución al conflicto entre la madre y viuda de Julián Figueroa no favorecería a ninguna de las dos partes y terminaría por desequilibrar la estabilidad emocional del pequeño José Julián.

¿El motivo? La custodia del niño quedaría en manos de un tercer familiar: “Ahora sí le van a quitar el niño a Imelda (…) Le van a quitar el niño a Imelda pero no se lo van a dar a Maribel. Van a buscar a otro familiar para que lo cuide“, declaró durante la lectura.

Dicho conflicto se vería desencadenado luego de la escalada en la polémica al salir a la luz un video en el que se ve a Imelda en una presunta crisis emocional y golpeando el piso con la cara. Las imágenes ponen en duda ante el público las acusaciones en las que Imelda aseguró que el fallecido cantante la habría golpeado en la cara, a la salida de un restaurante.

A propósito de las reacciones en contra que obtuvo como resultado del audiovisual, la joven actriz apuntó que el video fue sacado de contexto y la narrativa manipulada para manchar su imagen ante la ley. Asimismo, detalló que los golpes que supuestamente recibió por parte de Julián Figueroa se dieron previo a la filmación del clip.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón: el inicio de su batalla legal

Las diferencias entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón comenzaron en 2025, cuando la cantante recurrió a la vía legal para conseguir, de manera temporal, la custodia del niño José Julián. En su demanda, la famosa estipuló que su único deseo era preservar la seguridad e integridad de su nieto, por ello se vio orillada a involucrar a las autoridades.

“No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente“, declaró en un comunicado lanzado en enero de 2025.

Tuñón, por su parte, desmintió las aseveraciones de la costarricense con respecto a un supuesto consumo de sustancias. Como motivo de este giro de 180 grados en su relación con Maribel Guardia, Imelda listó el descubrimiento de una presunta infidelidad de Marco Chacón, esposo de la actriz.

“Desde que descubrí la infidelidad de Marco Chacón con una ex alumna suya, bueno a partir de ahí sí se fracturó la relación (…) Marco fue el primero que me mencionó esto de: ‘Seguro te drogas’. Yo creo que viene desde toda la tierra que trae en mi contra desde su infidelidad“, se defendió en ese entonces.

Tras este episodio cargado de controversia, Imelda consiguió volver a obtener la custodia de su pequeño dos meses después en tribunales. Desde entonces, ambas han expresado que si bien buscan una resolución a su conflicto legal alejadas del ojo público, sus diferencias son irreparables.

Seguir leyendo:

• Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente 5 de febrero de 2026

• Maribel Guardia conmueve al recordar a Julián Figueroa: “Te extraño con toda mi alma”

• Imelda Tuñón se lanza contra Maribel Guardia y la acusa de haber secuestrado a su hijo