Rusia y Ucrania acuerdan en Abu Dabi canje de prisioneros

Steve Witkoff, enviado de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, anunció un acuerdo entre Rusia y Ucrania para intercambiar 314 prisioneros, 157 de cada bando.

Desde Abu Dabi, donde tienen lugar contactos de paz entre Kiev, Washington y Moscú, Witkoff destacó en redes sociales que las negociaciones están siendo “detalladas” y “productivas”.

“En el día de hoy, las delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron un canje de 314 prisioneros – el primer intercambio de este tipo en cinco meses”, escribió Witkoff. “Este resultado se logró a partir de conversaciones de paz que han sido detalladas y productivas”, aunque “queda mucho trabajo por hacer”, añadió.

Confirmación de Zelenski

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó el anuncio de Witkoff. Durante una conferencia de prensa con el primer ministro polaco, Donald Tusk, Zelenski comentó que durante la jornada han sido liberados 157 prisioneros de guerra ucranianos que estaban en cautiverio en Rusia.

“Hoy se produce un intercambio. Saludo a todas las familias que se reunirán con sus allegados y seres queridos en el futuro más próximo. Es algo muy positivo. 157 combatientes ucranianos han vuelto hoy a casa”, dijo Zelenski. El mandatario indicó asimismo que, en los contactos de Abu Dabi, se habló también de llevar a cabo más canjes de prisioneros.