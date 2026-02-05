Trump promete túnel en Nueva York si Penn Station y Dulles llevan su nombre

Donald Trump habría planteado una propuesta inusual al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer: descongelar miles de millones de dólares para el proyecto del túnel Gateway en Nueva York y Nueva Jersey a cambio de que la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles lleven su nombre. La oferta, reportada por CNN, desató controversia por mezclar financiamiento de infraestructura pública con condiciones políticas y simbólicas.



De acuerdo con el reporte, la conversación ocurrió el mes pasado, cuando Trump transmitió que estaba dispuesto a liberar recursos federales para uno de los proyectos de transporte más importantes del país. Sin embargo, la propuesta incluía el cambio de nombre de dos infraestructuras emblemáticas, algo que Schumer habría rechazado de inmediato.



Trump, Schumer y la polémica por los fondos del túnel Gateway



Según personas familiarizadas con la conversación citadas por CNN, Schumer respondió que no tenía la autoridad para renombrar Penn Station ni el aeropuerto de Dulles, y que la solicitud era poco ortodoxa. Tras ese intercambio, los fondos federales para el proyecto Gateway (valorados en más de 16,000 millones de dólares) permanecieron congelados.



El proyecto Gateway busca construir un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson para mejorar la conexión entre Nueva York y Nueva Jersey y autoridades locales lo consideran vital para la movilidad regional, así como para evitar fallas en la infraestructura actual.



Nueva York y Nueva Jersey VS Administración Trump



La controversia escaló cuando los estados de Nueva York y Nueva Jersey presentaron una demanda contra la administración Trump por la paralización de fondos. Las fiscalías estatales acudieron a un tribunal en Nueva York para solicitar una orden que obligue a liberar el financiamiento, argumentando riesgos económicos y pérdida de empleos.



Mientras que funcionarios de ambos estados han advertido que retrasar el túnel Gateway podría incrementar significativamente los costos del proyecto y afectar a millones de usuarios del transporte público.



Importancia del proyecto Gateway



Estimaciones citadas en torno al proyecto señalan que la nueva infraestructura podría generar decenas de millones de dólares en actividad económica regional, razón por la que la Comisión de Desarrollo de Gateway también acudió a tribunales en Washington, donde alegó que el gobierno incumplió obligaciones al retener parte de los fondos por motivos políticos.



Hasta el momento, ni la oficina de Schumer ni la Casa Blanca han ofrecido comentarios adicionales sobre estos reportes.

Sigue leyendo: