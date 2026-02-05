Trump revela que su ego impulsó su deseo de ganar las elecciones

El presidente Donald Trump reconoció este jueves que su deseo de ganar en las urnas estuvo motivado, en parte, por razones personales relacionadas con su ego, las revelaciones las hizo durante un discurso pronunciado en el Desayuno Nacional de Oración, un evento anual que reúne a legisladores, líderes religiosos e invitados internacionales.

Trump, quien ha sido elegido dos veces para la presidencia (2017) y en las elecciones de 2024, hizo las declaraciones ante una audiencia reunida en la capital estadounidense, al referirse a los procesos electorales recientes y a su insistencia en que necesitaba imponerse en las elecciones.

El mandatario no ofreció detalles adicionales, pero sus comentarios se suman a una larga serie de afirmaciones públicas sobre los comicios y su impacto personal y político.

“Tenía que ganarla. La necesitaba para mi propio ego”, afirmó el mandatario republicano, quien ha sido elegido en dos ocasiones para la presidencia, pero continúa sin reconocer su derrota en las elecciones de 2020. Trump sostuvo que un resultado adverso habría afectado su percepción personal durante el resto de su vida.

Acusa que elección de 2020 fue amañada

En su discurso, el presidente se refirió directamente a la campaña de reelección en 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, unos comicios cuya validez ha sido ratificada de manera reiterada por los tribunales estadounidenses, pero Trump volvió a insistir en que aquella elección fue “amañada”.

Tras su victoria en las elecciones de 2024, en las que derrotó con amplitud a la demócrata Kamala Harris, el mandatario afirmó sentirse reivindicado. “Ahora sí que tengo un gran ego. Vencer a estos lunáticos fue increíble”, expresó el multimillonario de 79 años ante los asistentes.

Las declaraciones se producen en medio de un nuevo episodio vinculado a las denuncias infundadas de fraude electoral promovidas por Trump. La semana pasada, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) realizó un registro en un centro electoral del estado de Georgia, como parte de una investigación relacionada con los comicios de 2020.

El pasado 28 de enero, agentes federales incautaron 700 cajas de documentos electorales, incluidas papeletas de votación, en el condado de Fulton, una jurisdicción del área metropolitana de Atlanta que ha estado en el centro de las acusaciones de fraude sin sustento impulsadas por el entonces candidato republicano.

A pesar de las decisiones judiciales que han confirmado la legalidad del proceso electoral, Trump mantiene su narrativa sobre una supuesta manipulación del voto, una postura que continúa generando controversia en el escenario político estadounidense.

