Acusan a un hombre de intentar asesinar al director de la Oficina de Administración y Presupuesto

Colin Demarco, residente de Maryland, enfrenta acusaciones por presuntamente haber intentado asesinar a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB).

De acuerdo con la policía, el sujeto que fue detenido desde el 22 de enero se ajusta a la descripción de una persona sospechosa reportada el año pasado visitando una propiedad en Virginia con el objetivo de encontrar al responsable de la OMB.

Mediante una denuncia, un testigo informó haber coincidido con un hombre que portaba mascarilla quirúrgica y guantes de goma. Sin embargo, lo más controversial es que también parecía ocultar un arma de fuego debajo de su camisa mientras permanecía en el porche de la propiedad de Russell Vought.

Incluso el denunciante afirma que el sospechoso se le acercó para preguntarle por el funcionario y después se retirarse del lugar, el 10 de agosto pasado.

A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación, la cual llevó a la identificación y posterior detención de Colin Demarco.

A través de un rastreo en línea, se corroboró que la persona interesada en matar a Russell Vought trató de incitar a otras para unirse a su macabro plan. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Mediante órdenes de registro, se logró corroborar que el sospechoso había obtenido indicaciones sobre dónde se encontraba la casa del funcionario en cuestión.

Además, existe evidencia de que publicó información en línea sobre Russell Vought casi a la par de conversar a través de un chat con varias personas a quienes se deduce trató de incitar para quitarle la vida al neoyorquino de 49 años.

Por ello, el 22 de enero, Colin Demarco fue arrestado y al día siguiente compareció ante un juez.

Hasta el momento, se le acusa de intento de homicidio en primer grado, incitación a cometer homicidio en primer grado, uso de una mascarilla para no ser identificado en ciertos lugares y portación de arma de fuego oculta.

Sin fianza que le permita quedar en libertad provisional, deberá comparecer ante el tribunal el 23 de febrero para una audiencia preliminar sobre su caso.

Hasta el momento, Russell Vought no ha emitido ninguna declaración con respecto al sujeto presentado inicialmente ante el Tribunal General de Distrito de Arlington cuyos delitos, en caso de ser comprobados, podrían significarle varios años privado de su libertad.

