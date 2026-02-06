Capturan en Querétaro a 30 integrantes de un grupo criminal afín al Cártel de Sinaloa

Autoridades federales y elementos militares llevaron a cabo 12 cateos de manera simultánea en el estado de Querétaro para desmantelar una célula criminal.

Como resultado de estos operativos se logró la captura de 30 integrantes de un grupo dedicado a la venta de drogas, extorsión y reclutamiento.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los detenidos pertenecen a la organización “Los Salazar”, vinculada al Cártel de Sinaloa.

El funcionario añadió que entre los delincuentes arrestados destaca Diego “N”, alias “El Flaco”, uno de sus principales operadores.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro… pic.twitter.com/vMJFs6upHC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2026

Según un comunicado emitido por el Gabinete de Seguridad, los operativos fueron resultado de líneas de investigación respecto a una célula criminal con operación en la capital de Querétaro.

De esta manera, los agentes implementaron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles que permitieron recabar datos de prueba suficientes, mediante los cuales un juez liberó las órdenes de cateo para intervenir los domicilios.

En total fueron capturados 21 hombres y nueve mujeres, entre ellos al líder de la célula delictiva.

Además, se incautaron diversas armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

