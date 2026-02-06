Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy viernes 6 de febrero en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este viernes 6 de febrero de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.26 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.95 y 17.3 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza al alza a un valor de 17.26 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.43 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece en negativo tras el cierre de mercado de divisas. El precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar no registró cambios línea en su cotización de hoy. Tras permanecer la jornada previa al alza, hoy se promedió a 491.24 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 62.78 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.26 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.43 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 491.24 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.78 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos comparar precios: tener en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que reciben las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.