Demanda federal afecta al programa “Gold Card” de inmigración en USA

Una reciente demanda federal ha generado incertidumbre sobre el programa migratorio conocido como Gold Card, una iniciativa que permite a extranjeros con recursos económicos importantes acelerar su proceso de residencia permanente en Estados Unidos. La controversia legal plantea preguntas clave sobre cómo funciona la política migratoria y qué opciones reales tienen los inmigrantes que buscan establecerse en el país de manera legal.

Los demandantes afirman que el proceso de solicitud para el programa beneficia a las personas más privilegiadas económicamente. Crédito: antoniodiaz | Shutterstock

¿Cómo funciona el Gold Card?

El programa Gold Card, lanzado por orden ejecutiva en 2025, no crea nuevas visas, sino que modifica la forma en que se evalúan ciertas categorías existentes de inmigración basada en empleo y habilidades extraordinarias. Quienes pueden aportar una contribución económica significativa al gobierno son considerados como candidatos prioritarios, siempre que se aprueben sus antecedentes, aun cuando no cumplan todos los criterios tradicionales de mérito profesional o académico.

Para muchos inmigrantes, esta vía parecía una oportunidad para acortar los largos tiempos de espera de visas tradicionales, especialmente en categorías saturadas como EB‑1 o EB‑2, que ya enfrentan años de listas de espera.

¿Qué reclaman los demandantes?

Académicos y profesionales que presentaron la demanda sostienen que el Gold Card favorece a quienes tienen dinero, en detrimento de personas que cumplen con los requisitos de mérito y experiencia. Además, argumentan que el programa excede la autoridad del presidente, porque cambios tan importantes en el sistema migratorio deberían ser aprobados por el Congreso.

La demanda también cuestiona que el programa haya sido implementado sin un proceso de revisión pública, dejando fuera la posibilidad de comentarios o ajustes que consideren los impactos reales en solicitantes tradicionales.

Impacto práctico para inmigrantes latinos

Para los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente de países con alta demanda de visas, el litigio genera incertidumbre. Algunos puntos importantes:

Quienes ya iniciaron solicitudes bajo el Gold Card podrían enfrentar demoras o bloqueos temporales si el tribunal decide suspender el programa mientras se resuelve la demanda.

si el tribunal decide suspender el programa mientras se resuelve la demanda. La competencia por las visas tradicionales podría aumentar , ya que el programa podría haber movido solicitantes con recursos económicos hacia las primeras posiciones.

, ya que el programa podría haber movido solicitantes con recursos económicos hacia las primeras posiciones. Profesionales altamente calificados que no pueden hacer la contribución económica deben considerar estrategias alternativas, como mantener o mejorar su perfil académico, laboral o profesional, para mantenerse competitivos.

¿Qué esperar en los próximos meses?

La decisión será clave para quienes planean residir legalmente en EE. UU., porque establecerá límites sobre hasta qué punto una política migratoria puede depender de decisiones administrativas y no de leyes aprobadas por el Congreso.

Mientras tanto, expertos recomiendan que inmigrantes y asesores legales sigan de cerca el caso y consideren todas las alternativas legales existentes, como las visas basadas en empleo o talento extraordinario, para evitar riesgos asociados al programa Gold Card.

En un escenario ideal, el programa debería considerar a los solicitantes con mayores méritos y experiencia en áreas determinadas. Crédito: Andrey_Popov | Shutterstock

Consejos prácticos para inmigrantes interesados

Mantener un registro actualizado de todos los pagos y solicitudes presentadas. Consultar con un abogado especializado en inmigración antes de tomar decisiones relacionadas con contribuciones económicas para la residencia. Evaluar otras categorías de visas tradicionales que, aunque tienen listas de espera largas, no dependen de decisiones ejecutivas y son menos vulnerables a litigios.

También te puede interesar

· Visa H-1B cambia las reglas y eleva la presión sobre empleadores y profesionales

· TPS para Haití y otros países se mantiene vigente: Juez federal

· Las tarjetas de ICE que causan polémica en Colorado: qué significan