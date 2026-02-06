Hechos de la semana en inmigración: Trump intenta “suavizar” mensaje migratorio, pero en la práctica hay pocos cambios

Esta semana hubo algunas noticias positivas, entre esas, la liberación de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años de edad de Minneapolis que fue detenido junto a su padre, Adrian Conejo Arias, cuando regresaban a su casa de la escuela. Asimismo, una jueza pospuso la cancelación del TPS para 350,000 haitianos en tanto proceden las demandas interpuestas contra el gobierno de Trump por los afectados.

Liam y su padre fueron enviados a un centro de detención en Texas previo a su deportación a Ecuador, pero un juez federal de Texas ordenó la liberación de ambos al tiempo que condenó las políticas migratorias crueles aplicadas aunque traumatizan a los niños.

Y es que Trump y su extremista política migratoria siguen sufriendo reveses en los tribunales y en la opinión pública. Diversos sondeos concluyen que la mayoría de los estadounidenses consideran que la estrategia de Trump ha ido demasiado lejos. Aunque una mayoría republicana sigue apoyando a Trump en este rubro, ese apoyo se ha erosionado un tanto sobre todo tras la muerte a tiros del ciudadano estadounidense Alex Pretti a manos de un agente de inmigración en Minnesota.

El miércoles los dos hermanos de Renee Nicole Good, la primera ciudadana estadounidense abatida a tiros por un agente de ICE en Minneapolis, testificaron ante un foro especial del Congreso liderado por el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, y el congresista demócrata de California, Robert García, donde condenaron el abuso de autoridad por parte de ICE y de CBP, ofrecieron una imagen de su hermana que dista mucho de la “terrorista doméstica” que las autoridades intentaron vender, y hablaron sobre el impacto de su muerte sobre su familia y sobre la comunidad.

En entrevista con NBC News, Trump habla de Good y de Pretti

Inicialmente, tanto en el caso de Good como en el de Pretti, el gobierno tildó a las víctimas de “terroristas domésticos”. En el caso de Pretti, que portaba legalmente un arma que nunca desenfundó ni blandió, el asesor de Trump, Stephen Miller, lo llamó “asesino”, y Greg Bovino, el ahora removido Comandante de la Patrulla Fronteriza en los operativos iniciados en octubre, aseguró sin pruebas que Pretti iba a “masacrar” a agentes federales.

Al ver los videos que desmienten al gobierno y el repudio nacional a la muerte de Pretti, Trump ha tratado de suavizar su mensaje a regañadientes.

Pero ni así evita decir algo negativo. Afirmó que ni Pretti ni Good eran “ángeles”, “pero aun así no estoy contento con lo que pasó”.

“No estoy contento con los dos incidentes”. Los tiroteos no debieron ocurrir, dijo. Le preguntaron directamente si las muertes de Good y Pretti fueron justificadas y Trump declaró que “no”. “No debería haber ocurrido. Fue un incidente muy triste, dos incidentes”.

700 agentes de CBP y ICE son removidos de Minneapolis; DHS anuncia que los agentes usarán cámaras corporales

Tras las muertes de Good y Pretti, decesos que el gobierno sigue tratando de justificar, también se han anunciado algunas medidas que buscan acallar las críticas demostrando que están haciendo “algo”.

Por ejemplo, la secretaria del DHS, Kristy Noem, anunció que todos los agentes de su agencia destacados en Minnesota usarán cámaras corporales y que luego se aplicará a nivel nacional.

En 2022 el expresidente Joe Biden giró una orden ejecutiva para que todos los agentes federales llevaran cámaras corporales. Pero Trump la dejó sin efecto al asumir su segundo mandato.

Además, con o sin cámaras corporales, los enmascarados agentes federales siguen actuando de forma violenta.

La prensa reportó que los agentes detuvieron a punta de pistola a observadores que los estaban siguiendo pero sin intervenir en sus labores.

Asimismo, autoridades escolares denuncian que los operativos ahora se centran en viviendas y zonas escolares en detrimento de los menores y de la comunidad escolar.

“Los alumnos tienen miedo de venir a la escuela y los padres tienen miedo de traerlos”, dijo Brenda Lewis, superintendente de las escuelas públicas de Fridley. “El personal viene a trabajar preguntándose si hoy será el día en que ocurra algo en uno de nuestros edificios”, agregó.

De otra parte el zar de la frontera, Tom Homan anunció que 700 agentes federales saldrán de Minnesota lo que supone que en vez de 3,000, sean 2,300. Sigue siendo casi cuatro veces la cifra de policías de Minneapolis que son unos 600. Y son agentes que no fueron requeridos por el gobierno estatal.

“Hay menos humo en el aire”, indicó el gobernador Tim Walz, refiriéndose al gas lacrimógeno y otros irritantes empleados por los agentes, “pero creo que es más escalofriante que la semana pasada debido al desplazamiento hacia las escuelas, hacia los niños”.

Arrestos y deportaciones se cuadruplican: UCLA

“La cuadruplicación (4x) de los arrestos resultó en un aumento aún mayor (4.6x) en las deportaciones debido al aumento del espacio de detención y la disminución de las liberaciones. El gobierno prácticamente triplicó el número de camas de detención utilizadas para las personas arrestadas dentro de Estados Unidos”, concluyó el reporte del Centro de Derecho y Política Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles, reportó La Opinión.

Cita de la semana

“Las escenas completamente surrealistas que están teniendo lugar en las calles de Minneapolis son inexplicables. No se trata solo de un mal día, una semana difícil o incidentes aislados. Estos encuentros con agentes federales están cambiando la comunidad y muchas vidas, incluidas las nuestras, para siempre”. Testimonio de Luke Granger, hermano de Renee Good, ante un panel especial del Congreso.