La Comisión de Árbitros seguiría sin poder desterrar las pugnas y cambios internos

Cuando se pensaba que la labor del exárbitro internacional argentino Horacio Elizondo sería la piedra angular para unir al gremio arbitral del fútbol de México, los hechos indican que esa realidad está muy lejos de producirse tal como lo demuestra el cambio al frente de la dirección que maneja el VAR.

Lo anterior se confirmó este día cuando la Comisión de Árbitros dio a conocer en forma oficial que el hasta ahora titular del VAR (video assistant referee por sus siglas en inglés) Miguel Chacón fue removido de su cargo después de tantos reclamos de los clubes y su sitio será ocupado por Jorge Antonio Pérez Durán.

El encargado de dar a conocer estos movimientos en el alto mando arbitral fue Juan Manuel Herrero desde su función como presidente de la Comisión de Árbitros en donde a través del citado comunicado de prensa agradeció el esfuerzo de Chacón al frente de este valioso departamento para el fútbol mexicano y le deseó suerte en sus próximos proyectos.

En dicho documento, el organismo informó que, de común acuerdo, Miguel Ángel Chacón Viveros dejó su cargo como Coordinador del VAR de la Liga MX, con el objetivo de expandir su trayectoria profesional en el ámbito internacional.

La Comisión de Árbitros agradeció el trabajo realizado por Chacón Viveros durante siete años al frente del sistema, periodo en el que el VAR se consolidó como un apoyo fundamental para las decisiones arbitrales en el futbol mexicano, y le deseó éxito en sus futuros proyectos profesionales.

Sin duda una exposición de hechos oficial, pero que no revela la realidad dentro del gremio arbitral donde existe un gran descontento por la forma de trabajar de Horacio Elizondo y que se ha visto reflejado en la falta de coordinación entre silbantes y los encargados del VAR en cada partido.

La raíz de la inconformidad dentro de los silbantes sería porque Elizondo se ha inclinado más a favorecer los intereses de los equipos y plegarse a las indicaciones de los mismos cuando los silbantes cometen errores y eso ha llevado a que sean suspendidos los de mayor rango y experiencia.

Para no ir más lejos, en el torneo pasado la falta de coordinación entre el “Curro” Fernando Hernández dio como resultado que el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla no haya sido expulsado después de la grave falta que cometió sobre el portero de Cruz Azul Kevin Mier.

Esto generó una gran polémica y al final se pudo conocer que Hernández dejó de marcar como expulsión dicha falta por una mala coordinación con el internacional César Ramos, que se encontraba en el VAR. Bajo ese criterio, el silbante suspendido fue el Curro y eso generó mucha molestia e inconformidad.

Mucho más porque los dirigentes Herrero y Elizondo decidieron no publicar los audios de dicho encuentro por sugerencia del comisionado de la Liga MX, Mikel Arriola, con la finalidad de bajar la intensidad de la polémica que se generó entre Cruz Azul y Pumas.

Inclusive existen versiones extraoficiales aseguran que los árbitros internacionales se sienten desprotegidos como nunca al notar que la Comisión de Árbitros cada vez pierden su autonomía y los clubes al sentir sus intereses afectados vierten sus frustraciones sobre los silbantes.

Después del cambio en la dirección del VAR, el titular de la Comisión de Árbitros Juan Manuel Herrero, anunció la designación de Jorge Antonio Pérez Durán como nuevo Coordinador del VAR, quien cuenta con experiencia previa dentro del área, ya que se desempeñó como Supervisor del VAR y actualmente funge como Instructor de Árbitros, lo que respalda su nombramiento y continuidad en los procesos establecidos.

