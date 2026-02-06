Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 6 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 6 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 66 grados Fahrenheit (19ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y se esperan cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 54 grados Fahrenheit (12ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 1 y tendremos cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 10.56 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:02 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:08 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevén cielos sin nubes. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 72 grados Fahrenheit (14 y 22 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos muy suaves y veranos nada calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

