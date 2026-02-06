Thomas Massie no se quedó callado después de que Donald Trump lo llamó “imbécil”

Thomas Massie, representante por Kentucky, rompió el silencio después de que el presidente Donald Trump lo llamó “imbécil” durante el Desayuno Nacional de Oración llevado a cabo Washington.

Enfadado de ver cómo constantemente, un miembro de su propio partido se opone a sus políticas, el magnate neoyorquino perdió la compostura y arremetió en su contra.

“No importaría lo que hiciéramos, por muy bueno que fuera. No importa lo que hagamos para este imbécil, sea lo que sea”, expresó Trump.

Los comentarios del jefe de la nación se produjeron después de que Massie y otros 20 republicanos votaron en contra del paquete con cinco proyectos de ley, a través del cual se puso fin al cierre de gobierno.

Sin embargo, desde la primera etapa de Trump en la Casa Blanca, el político originario de Virginia Occidental forma parte de un grupo de conservadores que se niegan a respaldar sus políticas.

Incluso, hace unos meses encabezó la iniciativa para que se publicaran los archivos relacionados con Jeffrey Epstein cuando el presidente se oponía a ello.

Donald Trump considera que Thomas Massie es un enemigo de su propio partido. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Por ello, casi cualquier comentario expresado por el republicano de 79 años es tomado a la ligera por Thomas Massie quien esta vez recurrió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para agradecerle el calificativo denigrante emitido recientemente sobre su persona.

“Trump me atacó en el Desayuno Nacional de Oración. Voto con el Partido Republicano en DC el 91% del tiempo, porque el 9% del tiempo están llevando a nuestro país a la bancarrota, iniciando otra guerra o encubriendo a pedófilos”, escribió.

Y más tarde, a través de otro mensaje enviado a Fox News Digital, el representante por Kentucky todavía fue más irónico.

“Me alegra saber que estoy en las oraciones del presidente”, expresó.

En su momento, el mandatario de la nación prácticamente lo etiquetó como prácticamente un anticonservador que no debía continuar en su partido.

“El congresista Thomas Massie de Kentucky no es MAGA, aunque le guste decir que sí. En realidad, MAGA no lo quiere, no lo conoce y no lo respeta”, escribió en la plataforma Truth Social.

Sigue leyendo:

• Donald Trump pierde la compostura y tacha de “imbécil” al congresista Thomas Massie

• Donald Trump realizó más de 500 cambios en inmigración durante su primer año de gobierno

• Trump firma proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre de gobierno