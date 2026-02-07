El FBI se une a la búsqueda de madre hispana y sus hijos desaparecidos en Alabama

Autoridades de Alabama informaron que agencias federales y el FBI se unieron a la búsqueda de Aurelia Choc Cac y sus hijos, Niurka, de 17 años, y Anthony, de 2, quienes están desaparecidos desde hace varios días.

La Oficina del Alguacil del Condado de Mobile (MCSO) confirmó que trabaja junto con Investigaciones de Seguridad Nacional, la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama y el FBI para dar con el paradero de la familia de origen guatemalteco lo antes posible.

Las víctimas fueron vistas por última vez el viernes 30 de enero por la noche en el condado de Mobile, mientras los vecinos expresan profunda preocupación por su seguridad.

La hija mayor de Aurelia, Lorena, habló con la estación WPMI de la NBC en Mobile, pidiendo ayuda para encontrar a su familia. “Estoy esperando a que regresen a casa con el bebé”, dijo. “Quién hizo esto, por favor, traiga a mi hermanito a casa”.

Hallaron rastros de sangre en la casa

Los agentes que respondieron a una llamada por la ausencia de la familia encontraron en la vivienda una escena inquietante: había sangre en varias partes de la casa, aunque no en grandes cantidades, lo que indica “al menos algún tipo de forcejeo”.

Sin embargo, no se observaron señales de una entrada forzada a la vivienda. Los teléfonos móviles y dinero se quedaron en la casa. Además, el colchón del dormitorio principal había desaparecido y junto a él faltaba la canasta de ropa, mientras otras prendas en el dormitorio “parecían haber sido tiradas o volcadas”, según las autoridades.

El sheriff Paul Burch, de la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile, calificó la escena como “muy inusual” y señaló que los investigadores están examinando todas las posibilidades, incluyendo la hipótesis de que la familia haya sido llevada contra su voluntad, y que podrían encontrarse en peligro.

Inicialmente, el papá de Anthony, identificado como Juan García, estuvo bajo custodia, pero fue liberado tras confirmarse su coartada. Las autoridades afirman que el caso es de máxima prioridad y que se están usando todos los recursos disponibles.

Recibieron órdenes de deportación

Maurice y Kim Simmons, vecinos de la familia desde hace cuatro años, dijeron que se habían convertido en una especie de abuelos para los niños. Maurice comentó que ayudaban a llevarlos a la escuela, cocinaban juntos y asistían a las reuniones familiares. Denunciaron su desaparición después de que el vehículo que llevaba a Aurelia al trabajo pasó a buscarla y no la encontró.

Maurice dijo que inmediatamente supo que algo andaba mal. Nos enviamos mensajes de texto casi a diario. Hablamos todo el tiempo. Somos muy cercanos a ellos. Ellos son muy cercanos a nosotros.

Las autoridades informaron que Aurelia y su hija de 17 años, estudiante de tercer año en la escuela secundaria Theodore, recibieron órdenes finales de deportación en abril pasado.

La policía estatal ha estado buscando activamente en la zona, incluso con un helicóptero. “Estamos considerando cada aspecto, cada posibilidad”, dijo Burch. “Esperamos poder actuar con la suficiente rapidez para encontrarlos con vida”.

