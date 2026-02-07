FBI investiga nuevo mensaje sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El nuevo mensaje sobre Nancy Guthrie, la madre de la periodista Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino ‘TODAY’ de la cadena NBC, desaparecida hace seis días, fue enviado este viernes a una televisora de Arizona.

La estación de televisión KOLD de Tucson habría recibido un correo electrónico sobre el caso de la mujer de 84 años, según fuentes citadas por NBC News.

El FBI está trabajando para confirmar si la nota proviene del mismo remitente que una primera nota de rescate que hacía referencia a Guthrie.

Este viernes marca el sexto día en que no se sabe sobre el paradero de Guthrie, vista por última vez la noche del sábado 31 de enero en su hogar al norte de Tucson.

El FBI ofreció este jueves una recompensa de hasta 50.000 dólares por información que conduzca a encontrar a la mujer o a lograr el arresto y la condena de cualquier persona involucrada en su desaparición.

Las autoridades han advertido que Guthrie es considerada como “una adulta vulnerable” con dificultades para caminar, que usa marcapasos y necesita medicación diaria para una afección cardíaca.

Desde que se inició la investigación, la policía ha considerado el caso como un crimen, después que la cámara del timbre de la casa de Guthrie se desconectó, un software detectó la presencia de una persona y la aplicación del marcapasos de Guthrie mostró que se había desconectado de su teléfono.

Además, se encontraron indicios de allanamiento forzado en la vivienda ubicada en el vecindario de Catalina Foothills, en medio de una zona desértica al norte de Tucson.

El caso ha despertado muchas especulaciones y se reportaron al menos tres notas de supuesto rescate enviadas a medios de comunicación, antes del enviado este viernes.

El FBI informó este jueves que una persona ha sido arrestada en relación con una “demanda de rescate fraudulenta”.

Sigue leyendo: