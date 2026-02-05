FBI ofrece recompensa de $50,000 por información sobre la desaparición de Nancy Guthrie

El FBI anunció este jueves una recompensa de $50,000 dólares por información que conduzca a la localización de Nancy Guthrie, madre presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, o al arresto y condena de cualquier persona involucrada en su desaparición, ocurrida en Tucson, Arizona.

“El FBI está trabajando en este caso junto con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, y hoy anunciamos una recompensa de $50,000 dólares”, declaró Heith Janke, agente especial a cargo del FBI en Phoenix, durante una conferencia de prensa.

Janke explicó que la agencia ha desplegado recursos adicionales, incluyendo agentes, analistas, expertos en inteligencia digital y al Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos desde Quantico, Virginia, así como equipos especializados en análisis de telefonía celular.

“Estamos revisando activamente información de bancos, redes sociales, compañías telefónicas y cualquier otra fuente donde pueda existir una huella digital”, señaló.

Sin sospechosos identificados

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, reiteró que no hay sospechosos ni personas de interés en este momento.

“No hemos llegado a ese punto. No tenemos a nadie identificado como sospechoso principal”, afirmó Nanos. “Estamos investigando a todos los que han aparecido en el caso. Sería irresponsable no hacerlo”.

El funcionario también abordó las especulaciones en redes sociales sobre un posible involucramiento del yerno de Guthrie, rechazando categóricamente esas versiones.

“Es imprudente señalar a alguien como sospechoso cuando podría ser una víctima”, dijo. “Todos siguen siendo sospechosos, en el sentido investigativo del término”.

Resultados limitados de ADN

Nanos informó que los resultados preliminares de las pruebas de ADN realizadas en la vivienda de Guthrie han sido mínimos.

“Estamos esperando informes de laboratorio adicionales. La evidencia biológica encontrada hasta ahora no ha arrojado resultados concluyentes”, explicó, al referirse, entre otros indicios, a rastros de sangre hallados en el porche de la vivienda.

Las autoridades creen que sigue con vida

Pese a la falta de avances definitivos, el sheriff aseguró que las autoridades creen que Nancy Guthrie aún podría estar con vida.

“Queremos que regrese a casa. Todo nuestro equipo, junto con el FBI, ha estado trabajando las 24 horas”, expresó Nanos, quien también manifestó su solidaridad con la familia tras la difusión de un video en el que piden el regreso de su madre.

Cronología de la desaparición

Las autoridades revelaron una línea de tiempo clave del caso:

5:32 p. m.: Guthrie visita a familiares para cenar.

Guthrie visita a familiares para cenar. 9:48 p. m.: Es dejada en su casa; la cámara registra la apertura del garaje.

Es dejada en su casa; la cámara registra la apertura del garaje. 9:50 p. m.: El garaje se cierra; se presume que entra a descansar.

El garaje se cierra; se presume que entra a descansar. 1:47 a. m.: La cámara del timbre se desconecta.

La cámara del timbre se desconecta. 2:12 a. m.: El sistema detecta movimiento, pero no se guarda video.

El sistema detecta movimiento, pero no se guarda video. 2:28 a. m.: La aplicación de su marcapasos se desconecta del teléfono.

La aplicación de su marcapasos se desconecta del teléfono. 11:56 a. m.: La familia nota su ausencia.

La familia nota su ausencia. 12:03 p. m.: Se realiza la llamada al 911.

Minutos después, equipos de patrullaje, detectives y búsqueda y rescate iniciaron el operativo.

Arresto por falsa exigencia de rescate

El FBI confirmó además el arresto de una persona por realizar una falsa exigencia de rescate relacionada con el caso Guthrie.

“Hemos arrestado a un impostor que intentó aprovecharse de esta situación”, dijo Janke. Las autoridades indicaron que no había prueba de vida ni demandas verificables en las cartas enviadas a medios de comunicación.

La investigación continúa activa y las autoridades reiteraron su llamado al público para aportar cualquier información relevante que ayude a resolver el caso.

