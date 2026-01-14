Buscan a adolescente desaparecida en Washington tras subir a un auto de un hombre de 45 años

La policía del estado de Washington intensificó la búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida desde hace más de un mes, luego de que cámaras de seguridad la captaran subiendo al vehículo de un hombre de 45 años conocido como “Money Making Prince”. Las autoridades solicitan ayuda ciudadana para dar con su paradero.

Vista por última vez en Port Orchard

Ashlynn Hanley, de 15 años, fue vista por última vez la mañana del 10 de diciembre en la ciudad de Port Orchard, estado de Washington, según informó el Departamento de Policía local. Las autoridades creen que la menor podría haberse dirigido hacia Seattle o a zonas del este del Puget Sound.

Imágenes de seguridad captaron a la adolescente —vestida con una chaqueta acolchada rosa— en el estacionamiento de la bolera Hi Joy, ubicada en el centro comercial High Point, donde se observa cómo sube a un Buick Enclave negro modelo 2011.

El vehículo y el hombre que buscan las autoridades

Las investigaciones permitieron determinar que el vehículo está registrado a nombre de Lavelle Antron Cotton, de 45 años, quien también es conocido como “Money Making Prince”, de acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses.

La policía informó que busca hablar directamente con Cotton en relación con la desaparición de la adolescente. Aunque han logrado comunicarse con una persona que se identificó como él por teléfono, no han podido entrevistarlo en persona, según confirmó el subjefe policial Alan Iwashita.

Monitor cortado y denuncia de la madre

Días antes de su desaparición, Ashlynn había sido liberada de un centro juvenil y portaba un monitor electrónico en el tobillo, el cual fue cortado. Las autoridades notificaron a su madre, Jade Hanley, que la última señal del dispositivo se registró cerca de la bolera donde fue vista por última vez.

Fue la propia madre quien solicitó acceso a las cámaras de seguridad del lugar y, tras ver el video, denunció formalmente la desaparición ante la policía.

Ashlynn Hanley mide aproximadamente 1,55 metros, pesa alrededor de 50 kilos, tiene ojos marrones y cabello castaño claro, aunque suele teñirlo de distintos colores, según la policía.

Las autoridades trabajan junto a fuerzas regionales y agencias externas para localizar a la menor y han instado a cualquier persona con información sobre su paradero o sobre Lavelle Antron Cotton a comunicarse de inmediato con la policía.

Sigue leyendo:

• Muere Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington D.C.

• Trump califica de “acto terrorista” el tiroteo contra soldados de la Guardia Nacional

• Cuáles son los países “de alto riesgo” que enfrentan revisiones de Green Card: son 19