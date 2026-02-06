Continúan la búsqueda de madre guatemalteca y sus dos hijos desaparecidos en Alabama

Las autoridades del condado de Mobile, en Alabama, mantienen activa la búsqueda de una madre guatemalteca y sus dos hijos menores, cuya desaparición ocurrió a finales de enero y es investigada como un posible secuestro, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile.

La familia fue vista por última vez el 30 de enero alrededor de las 3:00 p. m. en su vivienda ubicada en la cuadra 9000 de Ben Hamilton Road. Un día después, agentes acudieron al lugar tras el reporte de la desaparición y encontraron señales de un forcejeo dentro de la residencia, además de teléfonos celulares y manchas de sangre, de acuerdo con información confirmada por las autoridades.

¿Quién es la familia guatemalteca?

La madre fue identificada como Aurelia Choc Cac, de 40 años, originaria de Guatemala. Sus hijos desaparecidos son Niurka Zuleta Choc, de 17 años, y Anthony García Choc, de 2 años. La oficina del sheriff ha difundido sus características físicas y la ropa que vestían al momento de su desaparición para facilitar su localización.

En una actualización reciente, las autoridades informaron que la persona que había sido identificada inicialmente como persona de interés ya fue entrevistada y descartada como sospechosa en la desaparición de la familia. “Seguimos buscando a la familia desaparecida. Nuestra persona de interés ha sido entrevistada y ya no es sospechosa de su desaparición”, señaló la oficina del sheriff en un comunicado.

Las autoridades también agradecieron a la comunidad por los numerosos datos recibidos hasta el momento y pidieron que la ciudadanía continúe colaborando con la investigación.

“Gracias por los muchos consejos hasta ahora, y les pedimos que continúen haciéndolo”, indicaron.

La hija mayor de Aurelia, Lorena, quien no se encuentra desaparecida, ha solicitado públicamente ayuda para encontrar a su madre y a sus hermanos, mientras vecinos del sector expresan preocupación por la seguridad de la familia.

Las autoridades piden el apoyo de la población, por lo que hacen un llamado paa que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Aurelia Choc Cac y sus hijos pueda comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile al 251-574-8633.

