El tiempo de hoy en Miami para este sábado 7 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 7 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y se prevén cielos despejados, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 57 grados Fahrenheit (14ºC)

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 73ºF (23ºC) de máxima y 73ºF (23ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:02 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:09 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 59 y los 70 grados Fahrenheit (15 y 21 grados Celsius).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.