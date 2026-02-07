Encuentran un cuerpo con características similares a las de uno de los mineros secuestrados en Sinaloa

En medio de la búsqueda de 10 empleados de una empresa minera canadiense que fueron secuestrados en el municipio de Concordia, Sinaloa, autoridades mexicanas dieron a conocer un hallazgo importante.

Se trata de cuerpos y restos humanos descubiertos en la región donde se produjo la desaparición, y al menos uno de ellos cuenta con características similares a uno de los mineros secuestrados.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la República (FGR), la cual detalló que se realizan estudios periciales y genéticos para confirmar la identidad y establecer correspondencia oficial con las denuncias registradas.

Aunque la dependencia no especificó el número total de cuerpos recuperados, indicó que los trabajos de campo se desarrollan bajo resguardo federal y contemplan el procesamiento del área, el levantamiento de indicios y el análisis de los restos localizados en distintos puntos del poblado.

🚨HALLAN RESTOS EN CASO DE MINEROS DESAPARECIDOS



La Fiscalía General de la República reportó avances en la indagatoria por la desaparición de 10 trabajadores de una minera en Concordia, ausentes desde el 23 de enero.



Tras cateos y trabajo de campo, se localizaron cuerpos y… pic.twitter.com/nvaDfSenwC — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) February 7, 2026

Lo que sí especificó la FGR a través de un comunicado, es que el caso es investigado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), lo que refleja la hipótesis de que los hechos podrían estar vinculados a actividades delictivas de alto impacto en la región.

Más de dos semanas desaparecidos

Los mineros fueron secuestrados por un comando armado la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Entre las víctimas hay ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad, según informó EFE.

Este hallazgo ocurre días después de que el secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, asegurara que el Gobierno de México “no va a parar” hasta dar con el paradero de los mineros.

El funcionario explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– México anuncia el arresto de 4 personas ligadas al secuestro de empleados mineros en Sinaloa.

– Con sobrevuelos y más de 1,000 militares buscan a mineros secuestrados en Sinaloa.