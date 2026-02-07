“Nadie me obligó”: Bianca Censori aclara la polémica por sus looks con Kanye West

La arquitecta australiana Bianca Censori puso punto final a las especulaciones sobre la naturaleza de su matrimonio con Kanye West y desmintió haber sido “manipulada” para llevar a la alfombra roja algunos de los looks más polémicos de los últimos años.

Por primera vez desde hace varios años, la socialité concedió una entrevista para dar respuesta a los mitos que se han generado en torno a su dinámica familiar con el rapero estadounidense, especialmente cuando se trata de sus elecciones de vestuario.

Sin miramientos, Bianca Censori desmintió el informe de Page Six en el que una supuesta fuente cercana declaró que “no tenía mente propia” desde que había unido su vida al fundador de Yeezy.

“No haría nada que yo no quisiese. Mi esposo y yo trabajamos juntos en mis outfits. Nunca fue como si me ordenaran qué hacer“, recalcó durante su charla con Vanity Fair. “Si estuvieras casada con Gianni Versace, ¿no te daría un vestido o algo así?”, cuestionó.

Kanye West y Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy 2025. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

Censori defendió su estilo con uñas y dientes, calificándolo como “aventurero” y “provocador”. Además, concedió que siempre ha sido consciente de que este no sería del agrado de todo el mundo.

“He tenido una obsesión obvia por la desnudez (…) No me importaba lo que la gente pensara de mí. Siempre he creído: algún día lo van a entender. Y si no, no importa. Mientras pueda expresarme a mi máximo potencial, eso es todo lo que me importa“, destaca la empresaria.

Durante la entrevista no pasó inadvertida la controversia que protagonizó en la alfombra roja de los Grammy 2025, cuando dejó caer un abrigo de piel para revelar un vestido de malla que dejó en completa desnudez. No obstante, afirmó que lejos de ser una estrategia planeada, se dio de forma orgánica: “No había planeado que ese fuera el clímax de mi proyecto de desnudez”, recalcó.

Para la artista de 31 años, la plataforma que obtuvo al convertirse en esposa de Kanye West no carece de significado. “No es una posición que nadie haya tenido antes: tanta visibilidad sin que hubiera un discurso. En un momento tan sobreexpuesto y vulnerable, el misterio todavía tiene poder“, compartió con la publicación.

Seguir leyendo:

• Bianca Censori revela que su vínculo con Kanye West comenzó antes de su divorcio de Kim Kardashian

• Kanye West y Bianca Censori en la mira de la policía en Mallorca por lujosa deuda impaga

• Kanye West y Bianca Censori podrían estar trabajando en una película