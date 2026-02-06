Bianca Censori revela que su vínculo con Kanye West comenzó antes de su divorcio de Kim Kardashian

En una entrevista reveladora con Vanity Fair, Bianca Censori, esposa de Kanye West, también llamado Ye, abordó por primera vez los orígenes de su relación con el polémico rapero, confirmando que su contacto comenzó mientras él aún estaba casado con Kim Kardashian.

Censori, de 31 años, detalló que todo inició cuando West la vio publicar en Instagram una “máscara digital con proporciones extraterrestres”. Impresionado, el ganador del Grammy hizo que el gerente general de Yeezy la contactara.

Este primer acercamiento ocurrió durante el matrimonio de West con Kardashian, antes de que la socialite solicitara el divorcio en febrero de 2021, tras casi siete años de unión y cuatro hijos en común.

El encuentro personal se concretó en Suiza, en plena pandemia de COVID-19, donde Censori eventualmente se convertiría en la jefa de arquitectura de la marca Yeezy. Fue en ese contexto profesional donde, según ella, el romance floreció por “proximidad”.

Kanye West y Bianca Censori durante la edición 2025 de los Grammy.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

Detalles sobre cómo inició el romance

“Pasas tanto tiempo con alguien”, recordó Censori. “Estábamos hablando por teléfono o juntos todo el tiempo… Tienes que verlo. Somos tan parecidos“. La revista señala que la pareja se estaba enamorando “en general, en el mismo período” en que Kardashian iniciaba los trámites de divorcio.

Censori defendió con vehemencia la naturaleza de su unión: “No me casé con mi esposo porque quisiera una plataforma. Me casé con él porque lo amo. ¿Es eso lo más cursi del mundo?“. La boda se celebró en diciembre de 2022, apenas un mes después de que se resolviera legalmente el divorcio de West y Kardashian.

La entrevista no elude la turbulencia que rodea a la pareja. Censori admitió haber debatido abandonar el matrimonio debido a los escándalos recientes de West, incluida la polémica venta de camisetas con esvásticas, aunque finalmente calificó esas dudas como “superficiales”.

Con lágrimas, describió el arduo proceso de ayudar a West, de 48 años, a buscar rehabilitación el año pasado y apoyarlo tras su disculpa pública por comentarios antisemitas en enero.

“Todo lo que puedo hacer es estar ahí y ayudar”, confesó. “Este año fue muy parecido a hacer RCP durante meses. Siento el amor y la empatía por él para poder hacer eso”.

Más allá de la polémica, Censori elogió a West como un “gran padre” para sus cuatro hijastros —North, Saint, Chicago y Psalm— y expresó su deseo de tener hijos propios con él en el futuro.

Hasta el momento, Kim Kardashian no ha respondido a las declaraciones de Censori ni a la cronología de eventos presentada. La revelación arroja una nueva luz sobre la compleja transición entre dos capítulos muy publicitados en la vida de Kanye West.

