Kanye West se disculpa públicamente y vincula su conducta a una lesión cerebral y bipolaridad

En un extenso anuncio publicado como contraportada en la edición impresa del Wall Street Journal, el rapero y diseñador Ye (antes conocido como Kanye West) vuelve a intentar enmendar sus errores y ofrecer una explicación pública sobre los comentarios y acciones antisemitas que, en los últimos años, le costaron el respaldo de gigantes como Adidas, Balenciaga y su agencia de talentos.

Dirigiéndose a “aquellos a quienes lastimé”, Ye no se limita a pedir perdón. En su lugar, traza una línea causal que, según él, explica su errático y dañino comportamiento: un accidente automovilístico en 2002 que le fracturó la mandíbula y, afirma, le causó una lesión no diagnosticada en el lóbulo frontal derecho del cerebro.

Ye describe que, tras el accidente, la atención se centró en sus heridas visibles, mientras que la lesión cerebral “pasó desapercibida”. Señala que no recibió un diagnóstico preciso de esa lesión cerebral hasta 2023, y vincula este daño neurológico con su lucha contra el trastorno bipolar tipo I, diagnosticado oficialmente en 2016.

“El trastorno bipolar tiene su propio sistema de defensa: la negación”, escribió Ye. “Cuando estás en estado maníaco, no crees estar enfermo… Sientes que ves el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo el control por completo”.

El artista reconoce que esta condición puede ser “persuasiva”, generando una sensación de poder e invulnerabilidad que hace casi imposible aceptar la necesidad de ayuda.

¿Qué más dice Ye en su carta?

El rapero admitió haber “perdido el contacto con la realidad” y haberse “desvinculado de su verdadero yo”. Se refirió directamente a algunos de sus episodios más polémicos, como su atracción por “el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica”, sus comentarios elogiando a Adolf Hitler en redes sociales y el lanzamiento de una canción titulada “Heil Hitler”.

“Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado”, afirmó, aunque aclaró que “esto no justifica lo que hice”. Asimismo, se dirigió a las comunidades que dañó: “No es nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, declaró, y pidió disculpas a la comunidad negra, a la que llamó “la base de lo que soy”.

Kanye West, ahora Ye, y su esposa Bianca Censori han hecho varias apariciones polémicas como esta en los Grammy 2025.

Crédito: Jordan Strauss/Invision/AP.

La carta también pone en contexto el deterioro de sus relaciones personales y profesionales, como la amistad rota con John Legend y su separación de Kim Kardashian en 2021, años después de su diagnóstico bipolar.

Ye compartió que un “episodio maníaco de cuatro meses” reciente, que describió como psicótico y paranoico, lo llevó a buscar consuelo y comprensión en foros de Reddit, donde se sintió menos solo al leer historias de otras personas con condiciones similares.

El artista concluye su misiva anunciando que está encontrando un “nuevo centro” a través de medicación, terapia, ejercicio y una vida limpia. “No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa”, finalizó.

Con estas declaraciones, todo parece indicar que Ye está tratando de seguir con su carrera musical y también complacer a sus fans. De hecho, tiene dos conciertos programados para el 30 y 31 de enero de este año en la Monumental Plaza de Toros México, un recinto emblemático en México.

