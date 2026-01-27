Kanye West niega que su carta de disculpa sea una estrategia publicitaria

Kanye West, ahora conocido como Ye, salió al paso de las críticas que señalan su reciente carta de disculpas como una estrategia de marketing para rescatar su imagen y carrera.

En declaraciones recientes, el músico aseguró que su arrepentimiento es genuino y que no busca beneficios comerciales con este acto de contrición.

La controversia escaló tras la difusión de un texto en The Wall Street Journal, donde el rapero pidió perdón a las comunidades judía y afroamericana por sus declaraciones discriminatorias de años anteriores.

“Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que este no soy yo”, escribió West, subrayando que sus acciones fueron el resultado de un estado de salud mental crítico y sin el tratamiento adecuado.

Ante el escepticismo de la opinión pública, que vincula este movimiento con el lanzamiento de nuevos proyectos musicales, Ye fue tajante al negar que se trate de un “truco publicitario”.

El artista insistió en que está comprometido con un “cambio significativo” y con retomar su tratamiento médico para evitar recaídas que afecten a terceros.

“Lamento y me avergüenzo profundamente de mis acciones en ese estado”, expresó. En su mensaje, West aclaró que no se considera antisemita y que su objetivo actual es encontrar un equilibrio que le permita continuar por un “camino positivo”.

Cabe recordar que los comentarios de West en 2022 y 2023 le costaron contratos multimillonarios con marcas como Adidas y Balenciaga, además de la censura en diversas plataformas.

Con esta nueva postura, el rapero busca cerrar uno de los capítulos más oscuros de su vida pública, aunque el mundo del espectáculo aún observa con cautela si este compromiso se mantendrá firme en el tiempo.

