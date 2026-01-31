Kanye West sorprende al tener como invitada a North West en su concierto en México

El cantante Kanye West, quien fuera pareja sentimental de Kim Kardashian, sorprendió a sus seguidores durante su vuelta a México, pero no solo lo hizo por el show que montó en la Plaza de Toros de la capital mexicana, sino que también por la invitada de lujo que tuvo.

El controversial rapero, quien tenía casi dos décadas sin presentarse en territorio azteca, interpretó algunos de sus más grandes éxitos para deleite de sus cerca de 40 mil seguidores que se dieron cita en el lugar, pero el momento cumbre llegó cuando invitó a North West, su hija mayor, a acompañarlo sobre el escenario.

Ye, como ahora se hace llamar el cantante, interpretó junto a la adolescente algunos de sus temas como ‘Only One’ y ‘Carnival’, así como su propia versión de ‘Everybody’, un tema que los Backstreet Boys hicieron famoso a finales de la década de los 90.

Tras esas primeras interpretaciones North West tomó el micrófono y cantó ‘Piercing On My Hand’, su propia canción, con lo que hizo su debut oficial sobre el escenario con un tema propio.

La aparición de la joven sobre el escenario se robó las miradas y los reflectores, así como también los elogios por parte de los fans de sus padres, quienes están convencidos de que estamos ante el nacimiento de una estrella.

“Qué belleza”, “Qué hermoso momento”, “Eres el mejor”, son solo algunos de los comentarios que se han desatado tras el sorpresivo debut de North West.

La primera de dos presentaciones que Kanye West ofrecerá en la ciudad de México tuvo una duración de dos horas y media y en esos minutos transportó a sus fans por sus más grandes éxitos como ‘Jesus Walks’, así como ’Through the Wire’, ‘Goodlife’ ‘Homecoming’, entre otros.

Sigue leyendo: