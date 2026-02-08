Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
ARIES
Aries, ya estuvo bueno de andar dudando de ti como si fueras cualquier cosa. Tú no eres de los que nacieron para pedir permiso, tú eres de los que llegan, se paran firmes y dicen: “aquí estoy”. Este 08 de febrero del 2026 te viene a recordar que las oportunidades no se presentan dos veces igual, así que deja de andar con miedo o con el “luego lo hago”, porque el luego se convierte en nunca y después andas llorando como señora viendo novela triste.
Dedícate a lo tuyo, enfócate en tus metas y que los demás se hagan bolas en su propio circo. No puedes estar cargando problemas ajenos cuando ni los tuyos has terminado de acomodar. Traes proyectos en mente que podrían darte buenos resultados, pero te falta disciplina, mi rey, porque ganas tienes, pero a veces te gana la flojera o el desánimo. Ponte las pilas porque si tú no te impulsas, nadie va a venir a empujarte.
Se cancela una salida de último momento, y aunque al principio te va a dar coraje, después vas a entender que fue mejor así. A veces el universo te quita planes porque te está protegiendo de situaciones que ni te imaginabas. No te aferres. Traes el pasado bien atravesado como espina en el dedo, y eso te está provocando dolores de cabeza, tristeza y hasta ganas de mandar todo al demonio. Ya suelta, Aries, porque recordar no es malo, pero vivir ahí sí. Hay personas que te dañaron, sí, pero no merecen seguir rentando espacio en tu mente gratis. Tú vales más que eso.
En estos días vas a andar muy sensible, como señora en día nublado, y cualquier comentario te va a pegar. No te tomes todo tan personal. Aprende a respirar, a contar hasta diez y a no reaccionar con el hígado. Cuida tu corazón, pero también cuida tu orgullo, porque luego te haces el fuerte y por dentro traes un desastre. Vienen movimientos en tu economía que te van a beneficiar, pero no te emociones gastando como si fueras hijo de millonario. Aguas con compras innecesarias, antojitos caros o querer impresionar a alguien. El dinero que llega también se puede ir rápido si no sabes administrarte.
Consejo de señora: no ruegues, no te rebajes y no te conformes con migajas. Lo que es para ti, se queda. Y lo que no, que se vaya con todo y moño.
TAURO
Tauro, este 08 de febrero del 2026 vienes con el corazón medio inquieto y la cabeza hecha un remolino. Andas pensando demasiado, como señora que se queda viendo la ventana con café en mano imaginando mil historias. Y sí, se ve una separación o un divorcio rondando, pero no te me espantes, porque a veces las cosas se rompen para que dejen de doler. No es castigo, es liberación, aunque al principio pique como chile.
Tus pensamientos andan por el aire y eso te va a hacer planear cosas importantes para tu futuro. Traes ideas buenas, sueños grandes y ganas de moverte, pero luego te entra la duda de si vas por el camino correcto. No te desesperes, Tauro, hay etapas en la vida donde uno se siente perdido porque está a punto de encontrarse. Nomás no te quedes estancado. Un viaje podría planearse, pero cuidado, porque hay personas que lo van a querer arruinar con su flojera, indecisión o porque siempre están esperando que tú resuelvas todo. No cargues con gente que ni se organiza ni se compromete. Si vas a salir, sal con quien sume, no con quien estorbe.
Aguas con amores de una noche, porque en estos días podrías caer en tentaciones que se ven muy ricas al inicio, pero después te quitan tiempo, energía y hasta paz mental. No confundas calentura con cariño, mi cielo. Hay gente que llega nomás a mover el tapete y luego se desaparece como si nada. Tú mereces algo más estable, no migajas emocionales. En cuestión de salud, cuida tu alimentación, porque un mal cambio o un exceso podría provocarte malestares estomacales. No es momento de andar comiendo por ansiedad o por coraje. Tu cuerpo también resiente lo que tu mente no acomoda.
Si tienes pareja y la sientes distante, no te hagas el ciego. Pregunta, observa y entiende. A veces la distancia no es falta de amor, sino falta de comunicación. Pero otras veces es señal de que algo ya no está funcionando. No te quedes donde no te cuidan bonito. Se visualizan dos amores importantes que podrían ponerte el mundo de cabeza. Uno llega como tormenta, el otro como calma. Aquí el detalle es que tú no te aceleres, porque cuando Tauro se emociona, se avienta sin pensar y luego anda sufriendo. Aprende a elegir con el corazón, sí, pero también con la cabeza.
Hay días en los que no te hallas porque no le has encontrado sabor ni destino a tu vida. Y ahí es donde entra el consejo de señora: ponte metas pequeñas, rodéate de gente buena y deja de esperar que alguien venga a salvarte. La vida no se acomoda sola, Tauro, se acomoda con decisión. Recuerda: quien te quiera, te lo demuestra. Y quien no, que se vaya derechito a freír espárragos.
GÉMINIS
Géminis, el destino te trae un chisme emocional que ya estaba guardado en el cajón. Un amor del pasado podría regresar, pero no para que te me descompongas ni para que vuelvas a tropezar con la misma piedra, sino para que cierres el asunto como gente madura. A veces la vida te vuelve a poner a alguien enfrente nomás para que confirmes que ya lo superaste, como cuando pruebas una comida que antes te encantaba y dices: “ay no, ya no era para mí”.
No mendigues cariño, atención ni amor, porque cuando tú te pones en oferta, llega puro cliente tacaño que ni pagar quiere. Si estás soltero, disfruta tu libertad y no te me andes desesperando por llenar vacíos con personas que no aportan nada. Recuerda que tú no eres cualquier cosa, eres edición limitada, no producto de remate. Vienen días en los que vas a pensar mucho en esa persona del pasado, imaginando cómo sería tu vida si estuviera contigo. Pero ojo, Géminis, no te hagas películas que ni Netflix se avienta. Lo que no fue, no fue por algo, y tu mente no puede vivir en “hubiera” porque eso solo trae ansiedad y tristeza.
Lo bonito es que se vienen movimientos importantes en tus sueños. Podrías tener sueños premonitorios o señales muy claras, así que pon atención a tu intuición, porque vas a andar más conectado de lo normal. Tu sexto sentido va a estar como antena parabólica, captando todo. Deja de lamentarte por lo que no pudo ser. Tu objetivo ahorita debe ser cumplir tus metas, tus sueños y tus anhelos. Se aproximan días muy buenos, pero antes necesitas meditar qué estás haciendo con tu vida. Cambios fuertes se acercan y con ellos viene una lección: aprende de tus errores pasados para no volver a caer donde ya sabes que duele.
Cuida también las subidas de peso, porque el estrés te puede dar por comer de más o por descuidarte. No es momento de abandonarte, mi cielo, ponte guapo o guapa para ti, no para darle gusto a nadie. Una amistad podría jugarte chueco y meterte en chismes. No te sorprendas, porque a veces los que más sonríen son los que más hablan. Mantén tus planes en privado, no cuentes todo, porque luego la gente envidia hasta lo que no tiene.
No permitas faltas de respeto hacia tu persona. Pon límites claros, aunque te tiemble la voz. El que te quiera bien, se queda. Y el que no, que se vaya derechito a hacer drama a otro lado. Consejo de señora: quiérete más, no te rebajes, y recuerda que lo mejor siempre llega cuando ya no estás rogando.
CÁNCER
Cáncer, la vida te está pidiendo que le bajes dos rayitas a la prisa. Tú vas corriendo como si el mundo se fuera a acabar mañana, y en ese corredero has dejado pasar momentos increíbles por andar detrás de personas que ni lo valen. Aprende a disfrutar lo que tienes enfrente, porque luego te das cuenta tarde de que estabas viviendo en automático.
Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca, porque andas con la lengua filosa y sin querer podrías lastimar a gente que sí te quiere bonito. A veces dices cosas por impulso y después andas queriendo componer el desastre con disculpas. Respira antes de hablar, mi cielo, que no todo se arregla con un “ay perdón, se me salió”. Nunca esperes demasiado de nadie, porque las expectativas son como globos: se ven bonitas, pero truena duro cuando caen. La realidad a veces pega fuerte, pero es mejor abrir los ojos que vivir engañado. No pongas a nadie en pedestal, porque hasta el más santo tiene sus mañas.
En el amor, se vienen días intensos y con mucha chispa. Podrías vivir un encuentro muy apasionado, de esos que te sacan suspiros y te hacen sentir mariposas donde no sabías que había. Disfruta, pero con cabeza, porque una cosa es pasarla rico y otra es meterte en líos por calentura momentánea. Amor de una noche podría aparecer, y tú sabes que Cáncer luego se encariña rápido, así que no confundas emoción con compromiso.
Cuidado con confiar tanto en una amistad que se acercará con intenciones “disque buenas”. Hay gente que llega con sonrisa y abrazo, pero trae veneno en la bolsa. Podrían meterte en un problema, sobre todo si tienes pareja, porque los chismes andan sueltos y a ti te afecta mucho lo que digan. Es preciso que cierres ese ciclo vicioso en el que has caído, porque te ha mantenido estancado. Tú tienes la capacidad de lograr lo que te propones, pero el corazón se te vuelve débil cuando se trata de familia o de amores. Te cuesta soltar, te cuesta decir que no, y por eso a veces te manipulan sin que te des cuenta.
Vienen días de reflexión donde vas a entender por qué ciertas cosas no funcionaron. No era para castigarte, era para enseñarte. Tu signo es fuerte, aunque a veces no lo creas. Deja de cargar culpas que no te corresponden y empieza a pensar más en ti. Movimientos importantes se ven en tu vida emocional, y si haces las cosas bien, podrías acomodar muchas piezas que traías revueltas. Consejo de señora: el que te quiera, que te lo demuestre con hechos, no con palabras bonitas.
Y recuerda, Cáncer: no te pierdas por nadie, porque tú eres hogar, no limosna.
LEO
Leo, te toca abrir bien los ojos porque traes alrededor una energía rara, como cuando una señora siente que algo no cuadra aunque todos sonrían. Cuídate de una persona de piel aperlada a morena que podría andar moviendo chismes o queriendo desestabilizar tu entorno. No es para que te obsesiones, pero sí para que no seas ingenuo. La envidia anda fuerte, y tú brillas tanto que a muchos les arde.
Si te vas a caer, que sea con estilo, pero sobre todo que sea para levantarte con más fuerza. Ya no estás para dar segundas oportunidades a quien te ha fallado, porque luego la gente agarra confianza y vuelve a hacer lo mismo. Tú ya aprendiste que el amor es incierto, y que a estas alturas de la vida uno ya sabe cuando alguien no es leal o trae secretos escondidos. No te hagas el ciego por cariño, Leo, que luego el corazón se emociona pero la realidad cachetea.
Deja que el mundo ruede. Tú vive, disfruta y sé feliz. La vida es demasiado corta para seguir lamentándote por cosas que ya pasaron o que no tienen solución. No puedes vivir cargando lo que no te corresponde. Si alguien se fue, fue porque tenía que irse. Si algo no funcionó, fue porque venía algo mejor. Y si te rompieron, es porque te estaban preparando para algo más grande. Es momento de cambiar eso que no te gusta. No sigas aguantando situaciones que te incomodan solo por quedar bien. Tú necesitas sentirte cómodo contigo mismo y con lo que te rodea. Cambia rutinas, cambia amistades, cambia hábitos, pero sobre todo cambia la forma en que te tratas. Porque a veces eres bien duro contigo, y eso no se vale.
En el amor podrías sentirte medio confundido, como que quieres pero no quieres, como que extrañas pero también recuerdas por qué te alejaste. Aquí el consejo de señora es claro: no regreses a donde ya lloraste. No vuelvas a abrir puertas que te costó mucho cerrar. Mejor date chance de conocer algo nuevo, algo que sí te valore. También vienen oportunidades buenas en lo económico, pero necesitas administrarte mejor. No gastes por impresionar ni por llenar vacíos emocionales con compras. Ahorita lo importante es construir, no aparentar.
Nunca permitas que nadie te quite las ganas de salir adelante. Quien te apague, quien te critique de más, quien te haga sentir menos, sácalo de tu vida. Tu tiempo es oro y no se lo vas a regalar a cualquiera. Leo, recuerda: tú naciste para brillar, no para esconderte. Y el que no soporte tu luz, que se ponga lentes o que se vaya.
VIRGO
Virgo, la vida te viene a dar una sacudida bonita para que entiendas algo: nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Así que disfruta lo que tienes mientras lo tienes, porque luego uno se pasa la vida preocupándose por el futuro y se le olvida vivir el presente. No te me claves tanto en lo que falta, mejor agradece lo que ya está. Cuidado con amores de una noche, porque aunque se ven muy divertidos al inicio, luego terminan siendo un problemón. Tú tienes muchas cosas en la cabeza como para meterte en historias donde podrías acabar no solo enamorado, sino también lastimado y con el orgullo hecho pedazos. No confundas emoción con amor, Virgo, porque luego te ilusionas rápido aunque digas que no.
Sigue como eres: directo, claro y sin miedo a expresar lo que sientes. Esa es tu fortaleza, aunque a veces la gente se asuste de tu sinceridad. Tú no naciste para andar endulzando o fingiendo. Eso sí, aprende a decir las cosas con tacto, porque una cosa es ser honesto y otra es soltar verdades como cachetada. Usa tu inteligencia para poner límites sin pelear de más. Ten cuidado con una persona de piel clara que podría meterte en conflictos o problemas por chismes. Hay gente que parece tranquila, pero trae lengua larga y se dedica a inventar historias. No cuentes tus planes, no abras tu vida a cualquiera, porque no todo mundo quiere verte bien. A veces la envidia se disfraza de amistad.
Se aproximan cambios muy buenos, de esos que te pueden dejar ganancia si sabes aprovecharlos. Pon atención a las oportunidades, porque vienen puertas abiertas en cuestiones laborales o económicas. Eso sí, no te sabotees pensando que no eres capaz. Tú tienes talento, Virgo, pero a veces te gana la inseguridad o el exceso de perfección. No esperes que todo sea perfecto para empezar, empieza y en el camino lo mejoras. Andarás en un ambiente animado, lleno de sueños y metas que comenzarán a materializarse en las próximas semanas. Te vas a sentir más inspirado, más motivado, como si por fin algo se acomodara dentro de ti. Alégrate, porque eso que estabas buscando lo vas a encontrar, pero no necesariamente como lo imaginabas. La vida siempre sorprende.
En el amor, si tienes pareja, es buen momento para hablar claro y fortalecer la relación. Y si estás soltero, no te desesperes. Lo bueno llega cuando uno ya no anda rogando ni buscando con ansiedad. Recuerda que tú no eres opción, eres elección. Consejo de señora: cuida tu energía, cuida tu corazón y no le des entrada a quien solo llega a revolverte la paz. Tú mereces estabilidad, no dramas.
Virgo, lo que viene es bueno, pero depende de ti abrir los ojos y no volver a caer en lo mismo. Tú puedes, mi cielo.
LIBRA
Libra, el amor te va a traer una sorpresa que ni tú te esperas. Un mensaje, una llamada o noticias inesperadas de una persona importante aparecerán cuando menos lo imagines. Y tú, que a veces te haces el fuerte pero por dentro eres bien sentimental, vas a sentir que el corazón te da un brinco. No te asustes, a veces la vida acomoda piezas que parecían perdidas.
En lo que respecta a tu manera de ser, seguirás madurando mucho. Ya no eres el mismo de antes que se dejaba llevar por cualquier emoción o por cualquier cara bonita. Estás aprendiendo a elegir mejor, a poner límites y a darte tu lugar. Si tienes pareja, la relación mejora, se siente más estable, más tranquila, como cuando por fin se baja el drama y llega la paz. Y si estás soltero, se visualiza la llegada de alguien especial en las próximas semanas, alguien que te va a mover el tapete, pero bonito. Es momento de creer más en ti y en tu poder de lograr todo lo que te propongas. Tú tienes talento, Libra, pero a veces te gana la duda o el miedo a fallar. Aprende de cada golpe para que no te vuelva a pasar lo mismo. No te quedes tirado llorando, levántate, sacúdete y sigue, que la vida no espera.
Una oportunidad de negocio te vendría perfecto. Si traes la idea de emprender o poner algo propio, este es el empujoncito que necesitabas. No lo pienses tanto, porque luego se te va el tren. Eso sí, hazlo con estrategia, no al aventón, porque tú eres bueno para soñar, pero necesitas aterrizar. Empezarás a planear un viaje, pero también te vas a enterar de chismes en los cuales te estuvieron metiendo. Ay Libra, la gente es tan ociosa… nomás porque no tienen vida se inventan la tuya. No te desgastes explicando, el que te conoce sabe cómo eres, y el que no, que siga hablando.
Hay movimientos en tu economía que te van a beneficiar, pero pon atención en qué inviertes tu dinero. No gastes por impulso ni por querer quedar bien. Ahorita lo importante es construir, no aparentar. Se cancela un viaje o se modifica un plan, pero no es mala suerte, es redirección. A veces lo que no pasa es porque algo mejor viene. También hay posibilidad de cambios de domicilio, tuyos o de una amistad cercana. Se mueven energías, se acomodan caminos, y tú vas a tener que adaptarte, aunque al inicio te saque de tu zona cómoda.
Cuidado con amores de una noche, porque estarán muy presentes. Tú sabes que a veces te gana lo coqueto, pero no confundas un ratito de emoción con algo serio. Consejo de señora: cuida tu corazón, cuida tu cuerpo y no le entregues tu paz a cualquiera.
Libra, vienen cosas buenas, pero depende de ti elegir con cabeza y no solo con ganas.
ESCORPIO
Escorpio, la vida te está gritando que ya dejes de pensar en personas que no te aportan nada. Tú eres de los que se clavan profundo, de los que aman intenso, pero también de los que se desgastan por quien ni se preocupa. Ya no regales tu tiempo ni tu energía a gente que solo llega cuando le conviene. Mejor inviértele a quienes sí están contigo en las buenas y en las malas. La vida te dará segundas oportunidades en el amor, pero aquí el detalle es que tienes que ponerte las pilas y bajarle unas rayitas a tu carácter. Porque, seamos honestos, a veces ni tú te aguantas. Te enojas rápido, te guardas cosas, explotas y luego te arrepientes. Aprende a respirar antes de reaccionar, porque no todo es ataque, no todo es traición, a veces solo es malentendido.
No seas tan duro contigo. Eres tu peor juez y por eso te lastimas demasiado. Te exiges como si fueras máquina, como si no tuvieras derecho a fallar. Escorpio, eres humano, mi cielo, y estás aprendiendo. No te castigues por errores del pasado, mejor úsalo como lección. Un familiar podría enfermarse, pero no te me asustes, porque saldrá adelante sin problema ni complicación. Solo será un susto que te hará valorar más a los tuyos. A veces la vida te recuerda que la familia es lo único real cuando todo lo demás se cae.
Se ve un viaje exprés en puerta, inesperado, de esos que salen de la nada. Puede ser por trabajo, por familia o por necesidad de despejarte. Te va a caer bien cambiar de aire, porque traes la mente muy cargada y necesitas sacudirte un poco. Es momento de empezar desde cero en muchas cosas. Cierra ciclos pendientes, deja atrás lo que ya no sirve y comienza a vivir como nunca. Tú eres experto en renacer, Escorpio, aunque te duela. Dios nunca se equivoca, y aunque a veces no entiendas el porqué de ciertas cosas, todo se acomoda cuando debe.
Te van a llegar grandes sorpresas, pero llévate las cosas con calma. No quieras correr antes de caminar. A veces te emocionas o te desesperas y ahí es donde echas todo a perder. La paciencia también es poder, aunque no te guste. Vienen días algo confusos porque tus pensamientos podrían estar en el pasado, en quien eras o en lo que perdiste. Pero si sigues pensando así, seguirás estancado. No puedes avanzar mirando hacia atrás todo el tiempo. Lo que fue, ya fue, y lo que viene necesita tu atención completa.
En el amor, si alguien regresa, analiza bien si vale la pena o si solo viene a revolverte la paz. No aceptes migajas emocionales. Tú mereces algo real, no medias tintas. Consejo de señora: suelta lo que pesa, cuida tu corazón y no te tomes la vida tan a pecho. Lo que es para ti, llega. Y lo que no, que se vaya con todo y drama. Escorpio, este mes es para renacer, pero depende de ti dejar de vivir en sombras y volver a brillar.
SAGITARIO
Sagitario, vas a traer la nostalgia bien atravesada, como cuando una señora encuentra una foto vieja y se queda suspirando. Hay días en que desearías regresar personas del pasado a tu presente, pero ten presente que su ciclo ya terminó. No es que haya sido malo, simplemente ya no era para quedarse. Aprende a desprenderte, porque aferrarte solo te roba paz. La vida te va a dar grandes sorpresas, y con ellas un acontecimiento importante te va a enseñar que la vida es maravillosa cuando dejas de pelear con lo inevitable. Tú eres de espíritu libre, pero a veces te saboteas pensando en lo que no fue. Mejor enfócate en lo que viene, porque hay cosas buenas tocando tu puerta.
Cuida mucho tu parte sentimental. Aunque aparentes ser duro, por dentro eres más sensible de lo que aceptas. Te cuelgas mucho cuando no ves tus sueños materializados y ahí es donde te entra la frustración. Sagitario, todo llega, pero no siempre en el tiempo que tú quieres. Ten paciencia y sigue trabajando. Aprende a decir que NO. No siempre tienes que decir que sí para quedar bien con medio mundo. Tú no naciste para complacer a todos. A veces te cargas responsabilidades que ni son tuyas, solo por no querer quedar mal. Y luego terminas cansado, drenado y hasta de malas. Aprende a poner límites, porque quien te quiere de verdad va a entender.
No estés siempre para personas que nunca hacen nada por ti y solo te traen dolores de cabeza. Hay amistades que son como dolores de muela: nomás aparecen para incomodar. Selecciona mejor a tu gente, porque tu energía es valiosa. No temas a cambios en tu estilo de vida. Te hace falta comer más sano y dejar de descuidarte. Has andado con antojos, excesos o malas rutinas, y tu cuerpo ya te está pidiendo orden. Consejo de señora: cuida tu salud ahorita, porque después uno anda batallando por no haberse atendido a tiempo.
Tu economía comenzará a mejorar poco a poco. No será de golpe, pero sí constante. Se ven oportunidades de dinero extra o acomodos que te darán estabilidad. Eso sí, no gastes antes de tener, porque luego te emocionas y terminas igual. Grandes sorpresas con familiares aparecerán. Puede ser una noticia, un reencuentro o algo que te haga sentir más unido a los tuyos. Aprovecha esos momentos, porque la familia, aunque a veces desespere, también es refugio. En el amor, se vienen movimientos interesantes. Podrías sentirte atraído por alguien inesperado o vivir una situación que te saque una sonrisa. Pero no corras, Sagitario, ve despacio. No confundas emoción con destino. Consejo final de señora: suelta el pasado, pon límites, cuida tu cuerpo y cree más en ti. Lo que viene es bueno, pero depende de que tú no te sabotees. Sagitario, la vida te quiere ver feliz, pero primero tienes que elegirte a ti.
CAPRICORNIO
Capricornio, la vida te pide que seas más cuidadoso con lo que cuentas y a quién se lo cuentas. No todo el que te sonríe es tu amigo, y a veces el enemigo está sentado en la mesa como si nada. Cuida tus secretos, tus planes y tus movimientos, porque hay gente que escucha no para apoyarte, sino para usarlo después. También ten cuidado con ir tan deprisa en tus sueños y metas. Tú eres ambicioso, trabajador y terco, pero recuerda que todo es paso a paso. Si te brincas escalones por querer llegar rápido, podrías caer y regresar al inicio. No es carrera, Capricornio, es camino. La constancia es tu mayor arma, úsala con paciencia.
Si no tienes pareja es porque no quieres, porque ligues has tenido de sobra. Tú sabes atraer, aunque te hagas el serio. Lo que pasa es que ya estás harto de amores baratos, de gente que no sabe lo que quiere y solo llega a perder el tiempo. Y la neta, ya no estás para juegos. Tú buscas algo que valga la pena, no alguien que venga a medias. Se visualiza un amor de una noche o una situación intensa que podría presentarse, pero aquí el consejo de señora es: disfruta si quieres, pero no te claves donde no hay futuro. A veces el cuerpo pide fiesta, pero el corazón luego se confunde. No te metas en broncas innecesarias.
También se te va a presentar la oportunidad de decirle en la cara sus verdades a una persona que te ha estado molestando. Y tú, que tienes lengua filosa cuando te hartas, podrías soltar todo. Solo mide tus palabras, porque decir la verdad está bien, pero no siempre hace falta destruir para poner límites. Vienen amores importantes, de esos que te pueden mover el mundo, pero necesitas abrirte un poquito. No todo es control, no todo es mente fría. También mereces sentir bonito, aunque te dé miedo.
En lo laboral se ven muchas oportunidades y cambios de conducta que te llevarán por un camino más efectivo para conseguir lo que deseas. Vas a tomar decisiones que te harán crecer, pero debes confiar más en ti. Tú puedes lograr muchísimo, pero a veces te exiges tanto que no disfrutas nada. Si estás soltero, disfruta tu libertad. Cómete al mundo, pero con responsabilidad, porque no tienes por qué rendirle cuentas a nadie, pero sí tienes que cuidarte a ti mismo. No se trata de hacer locuras, se trata de vivir sin culpa.
En la economía se ve estabilidad, pero no te confíes. Administra mejor, ahorra y no gastes por querer aparentar. Tú no necesitas impresionar a nadie, tu esfuerzo habla solo. Consejo final de señora: aléjate de la gente falsa, avanza sin prisa pero sin pausa, y no te conformes con migajas emocionales. Tú vales mucho, Capricornio, y este mes es para que lo recuerdes. Lo que viene es grande, pero primero tienes que creerlo tú.
ACUARIO
Acuario, la vida te viene a dar una lección bien clara: no esperes más de las demás personas, porque luego te quedas con la mano estirada y el corazón bien sacudido. Tú a veces das mucho, confías rápido y piensas que todos tienen el mismo corazón que tú, pero no, mi cielo, hay gente que nomás recibe y ni gracias da. Deja que el mundo ruede y que cada quien se haga responsable de sus actos.
Tus números de la suerte serán el 12, 45 y 10, así que guárdalos, porque podrían traer buena vibra en estos días. Eso sí, no vayas tan aprisa en tu vida. Tú siempre quieres correr, cambiar, mover todo, pero hay procesos que necesitan tiempo. Nadie puede estar contigo a la fuerza, la gente se queda por tu forma de ser, por lo que aportas, no porque los amarras con palabras. Es momento de festejar a lo grande el cierre de ciclos. Ya estuvo bueno de cargar historias viejas, amistades tóxicas o amores que solo te daban estrés. Este mes es para que te sacudas lo que ya no sirve y te enfoques en ti sin miedo al qué dirán. Exprésate como mejor te sientas, porque tú naciste para ser auténtico, no para andar quedando bien con medio mundo.
Haz a un lado a todas esas personas que te causan conflicto. No tienes por qué vivir en guerra emocional. Consejo de señora: la paz no se negocia, se protege. Si alguien te roba tranquilidad, ahí no es, aunque te duela. Estás por entrar a una etapa muy buena, de esas donde te sientes más seguro, más fuerte y hasta más atractivo. Te viene tu etapa “perra”, como dices tú, y eso debe alegrarte. Pero antes de llegar a lo mejor, necesitas soltar lo que te deprime.
Antes de dormir meditas mucho sobre lo que has hecho y lo que no en tu vida, y te entra un sentimentalismo que a veces te baja el ánimo. No te castigues tanto, Acuario. Has hecho lo que has podido con lo que sabías en ese momento. El pasado no se cambia, pero el presente sí. En lo económico se ven movimientos positivos, pero no te confíes gastando por impulso. Administra mejor, porque vienen oportunidades que podrías aprovechar si tienes orden.
En el amor, podrías sentirte más reflexivo. No es momento de rogar, es momento de elegir. Quien quiera estar, que esté. Quien no, que se vaya sin drama. Consejo final de señora: no te desgastes esperando, no te rebajes explicando y no te apagues por nadie. Tú brillas diferente, Acuario, y el que no lo entienda, que se haga a un ladito. Este día es para cerrar, sanar y comenzar con más fuerza.
PISCIS
Piscis, la vida te está pidiendo que te pongas las pilas contigo mismo, sobre todo en el tema de tu cuerpo y tu energía. Has estado subiendo de peso y mientras no te apliques, será complicado que logres bajar. No es para que te castigues ni te deprimas, es para que tomes conciencia. Consejo de señora: cuida tu salud ahorita, porque después uno anda batallando por no haberse atendido a tiempo. También cuidado con invertir tu dinero en cosas que no te dejan nada. A veces gastas por impulso, por antojo o por querer llenar vacíos emocionales. No vale la pena gastar de más si después vas a andar preocupado. Mejor ahorra, organiza tus finanzas y piensa en lo que realmente necesitas.
Hay días en los cuales no tienes ganas de levantarte, como que te pesa el mundo y la cama se vuelve refugio. Piscis, tú eres muy sensible y absorbes todo, pero no puedes vivir cargando tristezas que ni son tuyas. Aprende a soltar, a respirar y a pedir ayuda si lo necesitas. No estás solo. El amor te va a volver un mejor ser humano. Si tienes pareja, entrarás en una etapa de mucha maduración. Vas a entender que quien te quiera se quedará sin necesidad de pedírselo. El cariño verdadero no se ruega, se demuestra. Y si alguien solo está a medias, mejor que se vaya, porque tú mereces amor completo, no pedacitos.
Deja que el mundo sepa quién eres. No permitas que nadie se interponga en tus planes. Ve tras tus objetivos aunque te tiemblen las piernas. Tú tienes talento, intuición y un corazón enorme, pero a veces dudas demasiado. Cree más en ti, mi cielo. No te bajes al suelo para ponerte al nivel de nadie. Hay personas que actúan con envidia, con mala vibra, y muchas veces no soportan verte brillar. No es tu culpa que otros no sepan manejar sus emociones. Tú sigue en lo tuyo, sin engancharte.
Ten cuidado con retornos de personas que ya no tienen validez en tu vida. A veces regresan solo a revolverte la paz, a abrir heridas o a confundirte. No porque vuelvan significa que debas abrirles la puerta. Hay ciclos que se cierran para siempre. Vienen grandes cambios laborales que te van a dejar dinerito extra para tus gastos y para acomodar deudas. Puede surgir una oportunidad inesperada, un proyecto o un movimiento que te beneficie. Eso sí, no te confíes, porque el dinero se administra, no se presume.
En el amor también se ven movimientos interesantes. Podrías sentirte más atractivo, más buscado o con ganas de abrir tu corazón. Solo no te aceleres, Piscis, ve despacio. Consejo final de señora: cuida tu cuerpo, cuida tu mente, aléjate de lo que te drena y rodéate de gente que te quiera bonito. Lo que viene es bueno, pero depende de que tú te elijas primero. Piscis, este mes es para renacer con más fuerza y más amor propio.