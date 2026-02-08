Miles se entrenan para defender a la comunidad del ICE

Más de 300 angelinos, en su mayoría de raza blanca, se reunieron en una iglesia del bulevar Wilshire de Los Ángeles para entrenarse en el patrullaje comunitario contra los agentes federales de inmigración, y defender a la comunidad, a sus amigos y vecinos.

“Tenemos más de seis meses entrenando a miles de personas; hace dos semanas, en un fin de semana entrenamos a más de 2,000. Mucha gente quiere participar en este movimiento de defensa comunitaria para hacer frente a los ataques del ICE (Servicio de Inmigración y Ciudadanía) en la comunidad”, dijo Ron Góchez, líder de la Unión del Barrio, el grupo comunitario que encabeza los patrullajes comunitarios en Los Ángeles.

Dijo que si vemos mucha más gente blanca en los entrenamientos es porque muchos tienen el estatus migratorio para hacer el patrullaje.

Raúl Góchez, líder de la Unión del Barrio.(Araceli Martínez/La Opinión)

“Es importante que quienes tenemos papeles, hagamos este trabajo para defender a la comunidad”, dijo.

Y señaló que hemos visto esta avalancha de gente blanca estadounidense entrenándose para defender a los inmigrantes, porque quiere demostrar que no todos son simpatizantes de Trump y están en solidaridad con la comunidad.

“El plan de Trump y el ICE fue meter terror e intimidar, y eso ha tenido el impacto contrario, más gente quiera participar y ayudar”.

Comentó que la Unión del Barrio da la bienvenida a todos los que quieran organizarse y ser entrenados.

“Estamos haciendo entrenamientos presenciales en diferentes lugares; y por Zoom. Hicimos uno virtual para maestros a la que asistieron 1,000, y no pudimos meter más porque fue el límite que nos pusieron. Mañana vamos a hacer otro”.

Góchez dijo que no son los únicos que están dando adiestramiento de defensa, hay otras organizaciones en Los Ángeles que también lo hacen.

“Hay miles y miles de personas que participan en un movimiento que inició la Unión del Barrio”.

Ron Góchez dice que cada día más angelinos muestran interés en entrenarse contra el ICE. (Araceli Martínez/La Opinión)

Un trabajo riesgoso

El líder comunitario aclaró que patrullar las calles de Los Ángeles para proteger a la comunidad del terror del ICE implica riesgos.

“En el entrenamiento todo lo que recomendamos es legal. Tenemos un equipo de abogados que nos aconseja. Pero solo porque nuestro trabajo es legal, significa que los agentes van a hacer su trabajo bajo la ley. Por eso, nuestro trabajo es arriesgado, pero no vamos a parar”.

Durante el entrenamiento, los asistentes reciben información sobre lo que pueden y no deben hacer cuando se encuentran cara a cara con los agentes federales de inmigración.

“Muchas personas han sido arrestadas, multadas y asesinadas, por eso es importante que sepan qué hacer y qué no hacer para que no se pongan en peligro”.

Otro punto muy importante, dijo Góchez, es que el patrullaje de las calles se debe hacer en grupo, y recordó que Renée Good iba sola en Minneapolis cuando la mataron los agentes del ICE.

“Lo primero que les decimos es que solos no pueden manejar, documentar y alertar a la comunidad. Es muy riesgoso. Tienen que salir en grupo; y si no son parte de una organización, les sugerimos que se integren a una para que hagan el trabajo en grupo”, observó Góchez.

Y dijo que es muy alentador ver que cada vez más gente se suma a participar, por lo que ahora tienen ojos y oídos por cada rincón de la ciudad.

Agentes federales detienen a un inmigrante en Boyle Heights el 28 de enero.(Cortesía Unión del Barrio)

“En estos momentos no puede haber ninguna redada en el sur de California sin que la Unión del Barrio sepa en menos de cinco minutos. La gente nos llama, o quienes patrullan, o cualquier persona que mira a alguien del ICE, nos manda mensaje por Facebook o whatsapp”.

A partir de que la red de la Unión del Barrio se ha hecho mucho más grande, responde mucho más rápido.

“Somos la única red que responde las llamadas las 24 horas, a las 3, 5 de la mañana, para alertar de los operativos en la madrugada”

Dijo que para la Unión del Barrio, es una prioridad contestar las llamadas de alerta.

“Hay otros grupos que también responden llamadas pero solo de lunes a viernes, en horas de negocio. Nosotros no somos una organización no lucrativa sino un grupo comunitario; y aún así hemos podido tener más fuerza humana”.

Ayudar a la comunidad

Desiree, una terapista de salud mental, dijo que fue al taller de la Unión del Barrio porque quiere ayudar y educarse sobre sus derechos.

“Aunque nací y crecí aquí, también tengo miedo de que me pidan mis documentos, y hay familiares que se sienten igual. Tengo una tía que vive en Huntington Park y está comprando víveres para sus vecinos que temen salir, y ella lleva a sus hijos a la escuela”.

Así que dijo que solo intenta hacer algo por la comunidad hasta que puedan sacar a la administración actual.

Comentó que siente que les están quitando los derechos a todos.

“Mi padre era inmigrante. Mi cuñado es inmigrante. Así que da un poco de miedo no saber quién será el próximo objetivo. El otro día estaba en un barrio yendo a Northgate y me enteré de que había una redada en la calle. Da temor no saber qué va a pasar, que la policía secreta venga y se lleve a la gente. Lo mismo entran en los autos de la gente, rompen las ventanas y los sacan a la fuerza”.

Ghazellé, una artista de raíces jordanas, palestinas y armenias se animó a ir al taller de entrenamiento porque siente que su comunidad y vecinos están bajo ataque.

“Tenemos que protegernos unos a otros. Y es bueno tener toda la información, sin importar la situación que se presente. Así que solo quiero estar preparada para hacer lo que sea necesario por mis vecinos”.

Tomás, un latino, quien trabaja para una organización lucrativa enfocada en alimentos, acudió al entrenamiento movido por la necesidad de proteger a su comunidad y a su familia.

“Solo quiero asegurarme de que la gente se sienta protegida y segura en las calles. Nadie debería ser acosado, secuestrado ni detenido. Así que estoy emocionado de venir y aprender sobre las redes que existen y cómo brindar apoyo”, dijo Tomás.

Y agregó aunque ha hecho patrullaje en su vecindario, quiere aprender a ser un miembro más activo de la comunidad en Los Ángeles.

Una estudiante de trabajo social que no quiso identificarse, confesó que fue al taller porque considera que es muy importante estar informada y cómo proteger a la comunidad.

“Tengo muchos clientes que han sido impactados en altos niveles por la administración federal. Por eso, quiero estar activa y ver qué puedo hacer. Me siento muy motivada por mi comunidad”.

Mientras que otra asistente que se hizo llamar solo con la letra “D”, dijo que mientras el ICE continúa aterrorizando a la comunidad, debemos entender que nadie va a venir a salvarnos.

“Tenemos que aprender a defendernos nosotros mismos y a unirnos. Esa es la razón por la que muchos estamos aquí ahora”.

Muestran algunos de los vehículo usados por el ICE. (Araceli Martínez/La Opinión)

Vehículos del ICE

Uno de los temas que se tocaron en el taller que tuvo una duración de más de dos horas fue cómo identificar los vehículos del ICE.

DIjeron que usualmente el ICE utiliza vehículos de las marcas Ford Explorer, Dodge Durango, Dodge Caravan, Dodge Charger, Chevy Impala, Chevy Silverado, Chevy Tahoe, y Ford Edge; aunque también pueden conducir Nissan, Toyota y Honda.

Otra advertencia fue que el ICE casi siempre opera en la madrugada, pero pueden aparecer a cualquier hora, día o noche; por lo general, emplean vehículos estadounidenses con placas normales; o a veces no traen placas o colocan las de los concesionarios de vehículos.

Hicieron notar que los vehículos que dicen “CA exempt” no son del ICE.

Además los agentes de migración manejan vehículos con vidrios polarizados; y a veces se pueden ver rejillas en el interior; tienen luces de patrulla en el área del parasol, la parrilla y el guardafango.

También casi siempre hay un agente en los vehículos y siempre operan dos o más agentes juntos.

Aconsejan que si ven ese tipo de vehículos o un operativo, llamen al 213-444-6562 de Los Ángeles, California.

Operativo en el sur de Los Ángeles. (Cortesía Unión del Barrio)

La Patrulla Fronteriza

Dijeron que tiene un poder único, mayor que el resto de las agencia; y gracias a una orden de Trump pueden operar dentro de un radio de 100 millas de las fronteras.

“Eso significa es que, sin tener una orden judicial, sin tener que justificarlo, si estás dentro de este radio fronterizo de 100 millas, pueden detenerte y pedirte tu documentación, preguntarte tu nombre y si eres ciudadano”.