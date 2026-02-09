Buscan a conductor de una grúa que mató a tiros a dos competidores en Filadelfia

Un hombre armado y considerado peligroso es intensamente buscado por las autoridades en Filadelfia, tras ser vinculado con el asesinato a tiros de dos camioneros en incidentes separados que, según los investigadores, podrían estar relacionados con una disputa dentro de la industria de las grúas.

La policía identificó al sospechoso como Najee Williams, de 27 años, quien presuntamente mató a David García-Morales, de 20 años, y a Aaron Whitfield, de 25, en hechos ocurridos con semanas de diferencia.

Ataques dirigidos contra conductores de grúas

En diciembre de 2025, García-Morales fue encontrado con heridas de bala dentro de un vehículo remolcador. Había recibido disparos en el cuello y el muslo y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde falleció posteriormente.

Un segundo ataque mortal ocurrió en enero, cuando Whitfield fue hallado dentro de una grúa con múltiples heridas de bala y fue declarado muerto en el lugar. En ese mismo hecho, una mujer de 21 años —cuya identidad no fue revelada— recibió un disparo en la pierna y fue hospitalizada en condición estable.

El jefe de la Unidad de Homicidios de la Policía de Filadelfia, Ernest Ransom, confirmó a NBC10 que “Williams estuvo en ambos lugares y cometió ambos crímenes”.

Investigación por posible disputa en el sector

Las autoridades lograron identificar al sospechoso a través de imágenes de vigilancia que lo muestran disparando mientras conducía junto a uno de los vehículos atacados. La policía investiga si los tiroteos forman parte de una disputa más amplia relacionada con el negocio del remolque.

Williams, propietario de la empresa NKW Towing & Recovery LLC, también es investigado por un homicidio ocurrido en noviembre, por posibles vínculos con el caso.

“Creemos que existe algún tipo de conexión. No estamos listos para declarar públicamente que esto forma parte de ese homicidio, pero estamos trabajando en esa dirección”, señaló Ransom.

Además del doble homicidio, Williams es buscado por violaciones a la Ley Uniforme de Armas de Fuego, conspiración, posesión de instrumentos criminales y poner en peligro imprudentemente a otros.

Víctimas recordadas por sus familias

García-Morales es recordado por su familia como una persona de “naturaleza sociable y personalidad asombrosa”, descrito como un hijo, hermano, nieto, tío y amigo que “llevaba luz y risas dondequiera que iba”.

En el caso de Whitfield, su familia creó una campaña en GoFundMe para honrar su memoria, que hasta el domingo había recaudado $10,531 dólares de una meta de $11,000 dólares.

“Era una persona juguetona y trabajadora que era muy querida”, indicó su familia. Su madre, Kimberly Randleman, expresó que resulta “increíble e injusto” que su hijo haya sido asesinado mientras trabajaba en las calles de Filadelfia.

