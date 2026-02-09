Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 14 de febrero de 2026
Aries
21/3 al 20/4
AMOR: Más pasional que de costumbre, el deseo puede cegarlo. Tal vez su pareja esté en un momento que no le permite apostar todo al amor.
DINERO: Cumplirá su misión, pero no se plantee metas imposibles. Etapa de interesantes negocios, todos a corto plazo.
CLAVE DE LA SEMANA: Intente no asustar al otro con su vehemencia.
Tauro
21/4 al 21/5
AMOR: Renovadas esperanzas. Si estaba bien con su pareja, estará mejor. Si la relación pendía de un hilo, se resuelve. Una alegría muy íntima.
DINERO: Tendrá libertad de acción aunque conviene aleccionar muy bien a sus subordinados. A gozar del ocio creativo.
CLAVE DE LA SEMANA: Mejor dejar ir a las personas ineficientes.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Amar es un milagro, pero que no lo deslumbren los espejismos. ¿Lo tienta un romance prohibido? Si juega con fuego, se puede quemar.
DINERO: Etapa positiva para tener gente a cargo. Tendrá que poner cierta distancia con viejos compañeros; es el precio del poder.
CLAVE DE LA SEMANA: No arriesgue lo que construyó. Piense sus jugadas.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Entrega afectiva que da fuerza. Le pierde el miedo a la dependencia, tal vez porque la otra parte no amenaza su preciada libertad. Unión.
DINERO: Rodéese de gente que lo asista bien, que cuide los detalles. Todo marchará sin trabas. Ganancias en puerta.
CLAVE DE LA SEMANA: Para imponer su estilo de trabajo, alcanza con dialogar.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Le cuesta sentirse en libertad y tener seguridad al decidir. Luche para mejorar una relación importante. La familia está muy cerca.
DINERO: Aferrarse a la rutina no le servirá. Haga un cambio drástico y para eso busque aliados que le puedan dar una mano.
CLAVE DE LA SEMANA: Deje de dudar. El miedo está en su mente.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Algunas parejas entrarán en crisis. Establezca prioridades a la hora de pactar. Bien de ánimo, tanto en las buenas como en las malas.
DINERO: Relaciones laborales en la cuerda floja. Opte por poner a cada uno en su sitio. La ansiedad juega malas pasadas.
CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien le genera desconfianza, confíe en el instinto.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: Cierta melancolía lo lleva a buscar refugio en casa. Busque el apoyo de la familia y de los amigos. Evite los celos a toda costa.
DINERO: Su efectivo durará si lo administra con inteligencia. Trabajará mucho y bien pero habrá imprevistos. Guarde una parte.
CLAVE DE LA SEMANA: Su capacidad es enorme; no tema a los desafío.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Muy movilizado afectivamente con tránsitos favorables junto con fallidas ilusiones. Mire bien con quién está antes de dar un sí final.
DINERO: Lo rodea gente capaz, aunque a veces indolente. Entre broma y broma hará acuerdos ventajosos con sus colegas.
CLAVE DE LA SEMANA: Los sueños pueden hacerse realidad. No desista.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: La realidad acelera a toda máquina mientras usted marcha en cámara lenta. Al menor indicio de terremoto, propicie una serena unidad.
DINERO: Para llegar a sus potenciales clientes no basta con dar buen servicio; también deberá mejorar los números.
CLAVE DE LA SEMANA: Los riesgos existen, pero en la vida hay que apostar.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Pese a los reclamos afectivos de la familia, usted y su pareja mantienen la calma. Pida que lo cuiden, pero sepa guardar ciertas distancias.
DINERO: Personas que piden mucho pero dan poco de sí mismas lo fastidiarán. No ceda. El resto será buena fortuna.
CLAVE DE LA SEMANA: La amistad será más relevante que la atracción. Evalúe.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Será difícil alejarse emocionalmente de una situación reciente, pero a no quedarse en casa lamentando un amor perdido. Salga y respire.
DINERO: Los vaivenes económicos no van a debilitarlo. Aunque deba vérselas con problemas, está bien posicionado.
CLAVE DE LA SEMANA: Es imposible controlarlo todo. A soltar.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: Si precisa echar raíces, casi seguro que en breve encontrará con quién construir algo grande. Un reencuentro de pareja muy inesperado.
DINERO: Haga un refugio de su trabajo, no es momento de encarar nuevos proyectos. Le irá bien si conserva sus fuerzas.
CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga la perspectiva y pondrá fin a sus apuros económicos.
Por Kirón