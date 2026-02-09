Horóscopo: qué será de tu semana del 9 al 14 de febrero de 2026

El horóscopo de la semana predice momentos románticos para los signos del zodiaco. ¿Qué les depara en el dinero?

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Más pasional que de costumbre, el deseo puede cegarlo. Tal vez su pareja esté en un momento que no le permite apostar todo al amor.

DINERO: Cumplirá su misión, pero no se plantee metas imposibles. Etapa de interesantes negocios, todos a corto plazo.

CLAVE DE LA SEMANA: Intente no asustar al otro con su vehemencia.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Renovadas esperanzas. Si estaba bien con su pareja, estará mejor. Si la relación pendía de un hilo, se resuelve. Una alegría muy íntima.

DINERO: Tendrá libertad de acción aunque conviene aleccionar muy bien a sus subordinados. A gozar del ocio creativo.

CLAVE DE LA SEMANA: Mejor dejar ir a las personas ineficientes.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Amar es un milagro, pero que no lo deslumbren los espejismos. ¿Lo tienta un romance prohibido? Si juega con fuego, se puede quemar.

DINERO: Etapa positiva para tener gente a cargo. Tendrá que poner cierta distancia con viejos compañeros; es el precio del poder.

CLAVE DE LA SEMANA: No arriesgue lo que construyó. Piense sus jugadas.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Entrega afectiva que da fuerza. Le pierde el miedo a la dependencia, tal vez porque la otra parte no amenaza su preciada libertad. Unión.

DINERO: Rodéese de gente que lo asista bien, que cuide los detalles. Todo marchará sin trabas. Ganancias en puerta.

CLAVE DE LA SEMANA: Para imponer su estilo de trabajo, alcanza con dialogar.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Le cuesta sentirse en libertad y tener seguridad al decidir. Luche para mejorar una relación importante. La familia está muy cerca.

DINERO: Aferrarse a la rutina no le servirá. Haga un cambio drástico y para eso busque aliados que le puedan dar una mano.

CLAVE DE LA SEMANA: Deje de dudar. El miedo está en su mente.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Algunas parejas entrarán en crisis. Establezca prioridades a la hora de pactar. Bien de ánimo, tanto en las buenas como en las malas.

DINERO: Relaciones laborales en la cuerda floja. Opte por poner a cada uno en su sitio. La ansiedad juega malas pasadas.

CLAVE DE LA SEMANA: Si alguien le genera desconfianza, confíe en el instinto.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Cierta melancolía lo lleva a buscar refugio en casa. Busque el apoyo de la familia y de los amigos. Evite los celos a toda costa.

DINERO: Su efectivo durará si lo administra con inteligencia. Trabajará mucho y bien pero habrá imprevistos. Guarde una parte.

CLAVE DE LA SEMANA: Su capacidad es enorme; no tema a los desafío.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Muy movilizado afectivamente con tránsitos favorables junto con fallidas ilusiones. Mire bien con quién está antes de dar un sí final.

DINERO: Lo rodea gente capaz, aunque a veces indolente. Entre broma y broma hará acuerdos ventajosos con sus colegas.

CLAVE DE LA SEMANA: Los sueños pueden hacerse realidad. No desista.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: La realidad acelera a toda máquina mientras usted marcha en cámara lenta. Al menor indicio de terremoto, propicie una serena unidad.

DINERO: Para llegar a sus potenciales clientes no basta con dar buen servicio; también deberá mejorar los números.

CLAVE DE LA SEMANA: Los riesgos existen, pero en la vida hay que apostar.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Pese a los reclamos afectivos de la familia, usted y su pareja mantienen la calma. Pida que lo cuiden, pero sepa guardar ciertas distancias.

DINERO: Personas que piden mucho pero dan poco de sí mismas lo fastidiarán. No ceda. El resto será buena fortuna.

CLAVE DE LA SEMANA: La amistad será más relevante que la atracción. Evalúe.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Será difícil alejarse emocionalmente de una situación reciente, pero a no quedarse en casa lamentando un amor perdido. Salga y respire.

DINERO: Los vaivenes económicos no van a debilitarlo. Aunque deba vérselas con problemas, está bien posicionado.

CLAVE DE LA SEMANA: Es imposible controlarlo todo. A soltar.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Si precisa echar raíces, casi seguro que en breve encontrará con quién construir algo grande. Un reencuentro de pareja muy inesperado.

DINERO: Haga un refugio de su trabajo, no es momento de encarar nuevos proyectos. Le irá bien si conserva sus fuerzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Mantenga la perspectiva y pondrá fin a sus apuros económicos.

Por Kirón