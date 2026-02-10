Adam Schiff advierte que Donald Trump pretende interferir en el resultado de las próximas elecciones

Adam Schiff, senador por California, sostiene que al ser consciente de lo debilitado que luce el Partido Republicano, el presidente Donald Trump pretende interferir en el resultado de las elecciones intermedias para favorecerlo.

Durante su intervención en el programa “This Week”, el transmite ABC News, el abogado demócrata advirtió que, ante la enorme posibilidad de que los demócratas derroten a los conservadores en los comicios de noviembre, el jefe de la nación hará hasta lo imposible por evitar que los superen en el proceso electoral.

“Creo que pretende socavar las elecciones. Hará todo lo posible para suprimir el voto. Y si pierde la votación —pues creo que los republicanos ahora esperan una paliza en las elecciones intermedias— está dispuesto a intentar tomar alguna medida para revertir el resultado. Realmente no deberíamos cuestionar eso”, indicó.

El demócrata de 62 años incluso rememoró cómo Trump trató de invalidar los resultados de las elecciones presidenciales en que Joe Biden lo derrotó impidiéndole reelegirse, un indicativo a tomar en cuenta, pues ahora pareciera tener mayor control de ciertas agencias federales al estar a la mitad de su segunda administración al frente del gobierno.

“Lo vimos intentar, hasta el punto de la insurrección, anular las elecciones de 2020. Ahora lo vemos tomando medidas extraordinarias con unas elecciones de hace años. Básicamente nos está diciendo que pretende interferir en las próximas elecciones”, subrayó.

Adam Schiff exhorta a los ciudadanos a participar en las elecciones más grandes de la historia estadounidense. (Crédito: Damian Dovarganes / AP)

Bajo la óptica de Adam Schiff, el mayor riesgo durante las próximas elecciones es que el Partido Republicano ejerce el control de un Congreso supeditado a la voluntad del magnate de 79 años.

“Tenemos que prepararnos para lo peor. Debemos prepararnos por todos los medios posibles. Y, francamente, la mejor preparación que tenemos no es el Congreso, porque la mayoría de los senadores republicanos no van a plantarle cara”, mencionó.

Consciente de lo complicado que podría ponerse la situación rumbo a las elecciones intermedias, el senador demócrata exhorta a la ciudadanía a ejercer su voto, pues a la postre será la única forma de combatir la interferencia electoral que vislumbra ejecutándose desde Washington.

“La mejor protección que tenemos es movilizar la mayor participación electoral en la historia de Estados Unidos para que la votación sea tan abrumadora y se obtengan márgenes como los que vimos en Texas en las elecciones especiales, de modo que no haya forma de que puedan hacer trampa”, concluyó.

