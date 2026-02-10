Ahora es el momento de encontrar la mejor escuela para su hijo

La temporada de inscripciones ya comenzó, y familias en todo California están tomando una de las decisiones más importantes del año: dónde enviar a sus hijos a la escuela.

Muchas familias que están satisfechas con sus escuelas actuales deciden quedarse, y eso es algo que merece celebrarse. Significa que sus hijos se sienten apoyados y están prosperando.

Pero para otras familias, este es el momento de hacer una pausa y explorar — especialmente para madres, padres o cuidadores que se sienten inseguros de que la escuela actual de su hijo sea la opción adecuada.

A esas familias, mi mensaje es sencillo: exploren todas sus opciones de escuelas públicas locales, incluyendo las escuelas públicas charter.

Las escuelas charter son escuelas públicas. Ofrecen mayor flexibilidad y autonomía que las escuelas públicas tradicionales, lo que les permite diseñar programas que responden de manera más directa a las necesidades de sus comunidades.

Solo en el condado de Los Ángeles, existen casi 360 escuelas públicas charter. Muchas están profundamente arraigadas en sus comunidades y brindan servicios integrales que son especialmente valiosos para familias inmigrantes y latinas.

Sin embargo, algunos padres creen erróneamente que las escuelas charter cobran colegiatura o que es necesario vivir en un vecindario específico para inscribirse. Eso no es cierto. Las escuelas públicas charter son gratuitas, públicas y abiertas para todos.

También hay noticias alentadoras sobre el financiamiento. Bajo la propuesta más reciente del presupuesto del Gobernador, el financiamiento estatal por estudiante aumentaría a un récord de $20,427 en el ciclo escolar 2026–27. Esta inversión envía un mensaje de estabilidad y compromiso con la educación pública, en un momento en que las familias tienen más poder que nunca para elegir la escuela que mejor se adapte a sus hijos.

Entonces, ¿qué deben buscar las familias al considerar una escuela pública charter?

Un ejemplo destacado es Vaughn Next Century Learning Center en el Valle de San Fernando, una de las escuelas públicas charter más reconocidas del país. Fue fundada apenas un año después de que se aprobara la Ley de Escuelas Charter en 1992. Vaughn rápidamente se convirtió en un faro de innovación por su profunda inversión en la comunidad y en servicios integrales, mucho antes de que el concepto de escuelas comunitarias se volviera una tendencia, y recibió reconocimientos y visitas de la entonces Primera Dama Hillary Clinton. Más de tres décadas después, Vaughn continúa su misión de ofrecer excelencia académica y un fuerte apoyo comunitario.

Vaughn atiende principalmente a familias latinas y se ha convertido en una opción confiable porque ofrece mucho más que lo académico. Brinda:

Aprendizaje socioemocional

Una cultura escolar positiva e inclusiva

Apoyo integral para estudiantes y familias

Personal comprometido que rompe barreras culturales y lingüísticas

Rutas hacia la universidad y carreras profesionales

Un sólido historial académico

Fuerte participación familiar y comunitaria

Para Claudia Madrigal, cuyo hijo Daniel cursa el octavo grado, Vaughn fue la mejor elección porque su hijo es visto como mucho más que un estudiante.

“En Vaughn, mi hijo no es solo un estudiante — es una persona,” dijo Madrigal. “Lo apoyan académica, emocional y socialmente. Y también nos apoyan a nosotros como padres. Cuando una escuela ayuda a toda la familia, el niño se siente más fuerte y más seguro.”

Otra madre, Lolita Hernández, describe una sensación similar de colaboración.

“Lo que más me gusta de Vaughn es que realmente se preocupan,” dijo Hernández. “Conocen a nuestros hijos, nos escuchan como padres y también nos dan herramientas para crecer. Se siente como una alianza, no solo como una escuela.”

Esa cultura es intencional. Griselda Ortiz, Directora de Escuelas Comunitarias de Vaughn, lo explica claramente: “Si queremos que nuestros estudiantes tengan éxito, debemos apoyar al niño completo — y eso significa apoyar a la familia.”

En Vaughn, los estudiantes tienen acceso a consejeros, trabajadores sociales y espacios seguros para hablar sobre lo que están viviendo. Ortiz enfatiza que los niños están influenciados por todo lo que los rodea: el estrés familiar, las finanzas, el trauma y las presiones sociales.

“Si no atendemos la parte social y emocional,” dijo, “lo académico se vuelve mucho más difícil de alcanzar.”

Vaughn también cuenta con un Centro Comunitario y Familiar que ofrece clases de Diploma de Educación General (GED, por sus siglas en inglés) y de inglés como segunda lengua (ESL), talleres de bienestar y salud mental, orientación para la ciudadanía y apoyo práctico basado en lo que los padres expresan que necesitan.

“Nuestra responsabilidad no termina con el estudiante,” dijo Fidel Ramírez, Director Ejecutivo de Vaughn Next Century Learning Center. “Incluye a toda la familia.”

Debido a que Vaughn atiende a estudiantes desde Pre-Kínder hasta la preparatoria, muchas familias permanecen durante 15 años o más. Ramírez llama a eso una “inversión de confianza”, construida a través de relaciones, constancia y cuidado.

Las familias también eligen Vaughn por sus programas de preparatoria, que incluyen áreas médicas, de ingeniería y artes, junto con una sólida preparación universitaria y profesional. Se motiva a los estudiantes a que cursen estudios universitarios de cuatro años, estudios en centros de formación profesional, escuelas de oficios o que se incorporen al mercado laboral, en función de sus propias metas y sueños.

En los últimos años, la tasa de graduación de Vaughn ha alcanzado cerca del 99%, con un número creciente de estudiantes aceptados en universidades competitivas como Stanford, Yale y Columbia.

Las familias que eligen Vaughn no solo eligen un campus. Eligen comunidad. Eligen colaboración. Eligen posibilidad.

En esta temporada de inscripciones, tómese el tiempo para conocer todas sus opciones de escuelas públicas. Visite los planteles, haga preguntas y hable con otras familias. Las escuelas públicas charter son parte de nuestro sistema de educación pública y existen para servir a sus hijos y a su comunidad.

Usted tiene el derecho de elegir una escuela donde su hijo se sienta visto, apoyado e inspirado para triunfar. Explorar sus escuelas públicas charter locales podría abrir la puerta a nuevas oportunidades, alianzas más fuertes y un futuro más brillante para su familia.

Para más información, visite el sitio web de mi organización en www.ccsa.org

(*) Myrna Castrejón es la presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de escuelas chárter de California (CCSA).