Demócratas añaden cinco distritos que podrían arrebatar a republicanos en elecciones intermedias

Los demócratas consideran tener mayores oportunidades de ganar distritos a los republicanos, al ampliar su mapa de distritos en territorios de Colorado, Minnesota, Montana, Carolina del Sur y Virginia.

“Los demócratas están a la ofensiva, y nuestro mapa refleja que los estadounidenses comunes están cansados ​​de las promesas incumplidas de los republicanos y listos para un cambio en el Congreso”, dijo la presidenta del El Comité Demócrata de Campaña del Congreso (DCCC, en inglés), Suzan DelBene.

Los distritos competitivos donde los demócratas ven una oportunidad son CO-05, que lidera Jeff Crank; MN-01, de Brad Finstad; MT-01, de Ryan Zinke, el SC-01, que está abierto luego de que Nancy Mace decidiera lanzarse para ser gobernadora, y VA-05, de John McGuire.

En total, hasta ahora son 44 los distritos donde los demócratas consideran tener posibilidades.

Tal como lo adelantó en una entrevista previa a este diario, DelBene expuso que los votantes están preocupados por la atención médica, la vivienda, los alimentos, el costo de la energía.

“Todo está subiendo y esto se debe directamente a las políticas republicanas que favorecen a los más ricos y dejan atrás a las familias trabajadoras”, expresó. “De cara a las elecciones intermedias, los demócratas tienen el mensaje ganador, candidatos de primer nivel y el público de nuestro lado, allanando el camino para una nueva mayoría demócrata en la Cámara bajo el liderazgo del presidente Hakeem Jeffries”.

DCCC califica señala que las “incorporaciones ofensivas a los distritos en juego” para la Cámara de Representantes son parte de la estrategia electoral, la cual tendrá un paso esencial en las primarias de marzo.

“Esta es la segunda vez que el DCCC amplía el mapa ofensivo en los últimos meses”, indicó el grupo. “En abril pasado, lanzamos nuestro mapa ofensivo inicial de 35 distritos en juego, una lista que ya era más extensa que al inicio del ciclo 2024”.

El DCCC destaca que los nuevos objetivos electorales son en distritos donde Trump ganó por un 13% o menos.

“[Esos territorios] reflejan un entorno político sostenido y significativamente positivo, donde los demócratas han superado el rendimiento en todas las elecciones especiales desde la toma de posesión de Trump, incluyendo las elecciones especiales al Congreso con un margen de más del 17%”, se adelantó a este diario.

Además del seguro médico y otros aumentos, el DCCC marca el aumento de los aranceles como una afectación adicional que reportan los votantes.