El tiempo de hoy en Dallas, Texas para este martes 10 de febrero

Este martes 10 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 73 grados Fahrenheit (23ºC). La probabilidad de lluvia será del 7% y habrá cielos nubosos. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 10.56 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 48 grados Fahrenheit (9ºC), con una probabilidad de precipitación del 84%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1035 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:15 h y se pondrá a las 18:08 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 48 y los 68 grados Fahrenheit (9 y 20ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Por último, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Junto a esto, el mes más húmedo para Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.