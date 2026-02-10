Evaluna y Camilo celebran 6 años de matrimonio con un álbum de fotos muy especial

Fue el año 2020 cuando Camilo y Evaluna se juraron amor eterno frente al altar y rodeados de sus seres queridos en una emotiva, y privada, ceremonia que tuvo lugar en Miami. Es a seis años de este evento que la pareja recuerda con emoción el inicio de su aventura juntos con un emotivo mensaje que hizo eco en redes sociales.

En honor a su día especial (8 de febrero), la cantante y directora compartió una publicación en su perfil de Instagram en la que la protagonista fue una fotografía nunca antes vista de su enlace matrimonial con el colombiano.

En la postal se aprecia a los recién casados muy sonrientes y abrazados frente al juez que los proclamó marido y mujer ante la mirada de más de 350 invitados, incluyendo su padre Ricardo Montaner y sus hermanos, Mau y Ricky.

Acompañando la imagen, Evaluna incluyó una dedicatoria para su esposo en la que agradeció su tiempo juntos: “Cada día te amo más. 6 años mirándonos así @camilo, qué privilegio! Feliz aniversario amor mío 🫶🏼🤎”, se lee.

Como en cada demostración de cariño entre la pareja, el público hizo notar su emoción con mensajes de apoyo a su relación. “Un amor como Camilo y Luna”; “Feliz aniversario a mis favoritos! Ese día fue el mas bello del mundo”; “Ustedes recordándonos que la felicidad viene en la familia, los detalles, en el cuidado entre el uno y el otro y que eso es amor”, destacan los usuarios.

Camilo + Evaluna: una boda de ensueño

Apenas un mes antes de la pandemia por Covid-19, Camilo y Evaluna se unieron en matrimonio en una ceremonia llevada a cabo en Miami que reunió a diversas personalidades del mundo del entretenimiento a la par de amigos y familiares.

Los mejores momentos de su gran día quedaron inmortalizados en el video de su canción “Por primera vez”, lanzado en su canal de YouTube tan solo unas semanas después.

Tras su unión, la pareja se ha dado a la tarea de compartir su experiencia al navegar el matrimonio y los altibajos que este trae consigo. Su canal compartido en YouTube ha sido la plataforma mediante la que se han abierto al público con respecto a los desafíos que han enfrentado y las herramientas con las que los han superado.

“Sabemos que siempre uno tiene momentos de transición maluquitos, donde quizá contestas feo o se pone fastidioso. Lo que hacemos antes de herir a la otra persona es advertir: ‘Oigan, estoy en transición en este momento, denme un segundito y vuelvo a ustedes’“, revelaron hace unos meses, en uno de sus videos.

Como resultado de su matrimonio, los famosos dieron la bienvenida a sus hijas Índigo, nacida el 6 de abril de 2022, y Amaranto, nacida el 1 de agosto de 2024. Sus identidades se han mantenido fuera del ojo público para salvaguardar su bienestar, así lo afirmaron.

