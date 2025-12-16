Camilo y Evaluna revelaron cómo manejan sus finanzas como pareja

Camilo y Evaluna Montaner volvieron a abrir las puertas de su intimidad a sus seguidores con un nuevo y revelador video publicado en su canal de YouTube. Esta vez, compartieron detalles sobre cómo manejan sus finanzas en pareja.

Bajo el título “¿Y si nuestras hijas quieren ser artistas?”, la pareja de cantantes se animó a responder preguntas personales que abarcaron temas sensibles como la familia, los sueños a futuro y, quizás la confesión más sorprendente, la gestión de su dinero como matrimonio.

El punto que más acaparó la atención de sus fanáticos es la simple, pero radical, fórmula que emplean para administrar sus finanzas.

Lejos de tener cuentas bancarias separadas o complejas estructuras económicas, Camilo y Evaluna confesaron que operan bajo el principio de unidad total. Tienen una sola cuenta bancaria para los dos.

“Camilo y Evaluna son una sola persona (…) eso quiere decir que tenemos una sola cuenta de banco donde va todo”, reveló Evaluna. “Solo uno solo, un solo equipo, un solo combo”, agregó Camilo.

En el video, el cantante indicó que su forma de manejar sus finanzas puede parecerle polémica a algunos, que tal vez podría criticarlos por no poder comprar cosas sin que lo sepa el otro.

“¿Sabes en qué estaba pensando por donde nos podrían regañar? Que diga: ‘O sea, ¿que Evaluna no puede comprar algo sin que Camilo sepa?’”, dijo el cantante.

Además de la transparencia en sus finanzas, la pareja abordó reflexiones sobre la crianza. Evaluna, por ejemplo, comentó sobre la posibilidad de que su hija Índigo siga sus pasos. “Yo siento que Índigo sí que va a ser artista”, expresó la venezolana, aunque reconoció que, a pesar de brindarle todo su apoyo, le advertirían que es una carrera complicada.

Camilo, por su parte, contrastó sus sueños de niñez con sus aspiraciones actuales. El artista, que de niño soñaba con ser guitarrista y llenar estadios, confesó que hoy su principal anhelo se centra en la tranquilidad: “En este momento lo que sueño es tener una vida más tranquila, llena de cosas que disfruto”, afirmó, buscando transformar o eliminar de su vida aquello que no le brinda bienestar.

