Camilo sorprendió con sus dotes de estilista al cortarle el pelo a Evaluna

En una muestra inesperada de talento, Camilo sorprendió a sus seguidores al mostrarse como un habilidoso estilista al cortarle el cabello a su esposa, la también cantante Evaluna Montaner.

A través de su canal de YouTube compartido, la pareja publicó un video en el que el cantante colombiano expresa que quiere aprender a cortarse el pelo el mismo, por lo que Evaluna le propone que aprenda primero a cortarle el pelo a ella.

“El otro día dije: ‘Parce, me quiero cortar mi propio pelo’. No puede ser que lleve 31 años en este planeta sin saber cómo yo mismo cortarme el pelo”, dice el cantante.

En el video, Camilo cuenta que decidió comprarse un kit de tijeras para aprender a cortar pelo y que, apenas las vio, Evaluna le propuso empezar con ella.

Para empezar, la pareja buscó un tutorial para dividir el cabello de Evaluna para hacer el corte.

Camilo explicó que decidió aprender al cortarse el pelo porque le gusta tratar de aprender cosas nuevas siempre y confesó que sueña con cortarle el pelo a su papá.

Durante el video, se puede ver a Evaluna relajada y confiada mientras Camilo se encargaba de darle forma a su cabello.

Al finalizar, Evaluna se mostró complacida con el corte que le hizo Camilo y lo felicitó por su habilidad con las tijeras. “Quedó hermoso”, dijo al verse en el espejo.

Los fans no tardaron en elogiar la escena, destacando no solo la química entre ambos, sino también el lado más humano y cotidiano de la pareja.

Este gesto que rompe muestra la complicidad y el cariño que mantienen Camilo y Evaluna, quienes suelen compartir momentos familiares y personales que acercan a su público a la realidad de su día a día.

Con esta sorpresa, Camilo amplía su campo de talentos más allá de la música, dejando claro que no solo domina los escenarios, sino también el arte de un buen corte de cabello en casa.

