¿Quieren que sigan sus pasos?: Camilo y Evaluna hablan del futuro de sus hijas

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, una de las parejas más queridas del entretenimiento, abrieron su corazón para hablar sobre el futuro profesional de sus hijas, Índigo y Amaranto, abordando la posibilidad de que sigan sus pasos en el mundo de la música.

En un reciente video compartido en su canal de YouTube compartido, la pareja respondió a una pregunta que resuena entre sus seguidores: ‘¿Qué pasaría si sus hijas deciden ser artistas?’.

Evaluna se mostró convencida de que su primogénita, Índigo, tiene una inclinación natural hacia el arte. “Yo sí creo que ella va a ser artista de algún tipo… algo va a hacer que tenga que ver con el arte”, comentó la hija de Ricardo Montaner.

Por su parte, Camilo se mostró más cauteloso, citando su profundo conocimiento de la industria. El cantante señaló que a menudo se idealiza la vida artística, sin tomar en cuenta el lado menos glamuroso, como las reuniones y la logística.

Su principal preocupación es no ser un “padre intervencionista”. Camilo expresó su deseo de que sus hijas descubran la verdad por sí mismas, permitiendo que vivan sus propios aprendizajes y experiencias desde el inicio.

A pesar de las dificultades que Camilo anticipa, ambos padres coincidieron en un sentimiento de emoción y nerviosismo por lo que decidan hacer sus hijas con su vida.

“¡Me da miedo porque creo que sí van a ser artistas!”, confesó Camilo, a lo que Evaluna agregó: “Yo sí creo también”.

La joven pareja, que constantemente comparte aspectos de su vida y paternidad, deja claro que, sea cual sea el camino que elijan sus pequeñas, el arte y el apoyo familiar serán constantes en sus vidas.

