Camilo y Evaluna mostraron cómo decoraron su árbol de Navidad en familia

Camilo y Evaluna le dieron la bienvenida a la Navidad en familia. El fin de semana, la pareja el árbol en familia junto a sus hijas, Índigo y Amaranto.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante colombiano compartió un video de cómo decoraron el árbol de Navidad de casa de sus padres junto a sus hijas y a su esposa.

“Vinimos a montar navidad en casa de mis papás con Índigo y Amaranto. Estamos comiendo natilla y buñuelo. Mañana empieza diciembre”, escribió el cantante.

En las imágenes se ve al cantante colgar los adornos en el árbol con ayuda de Índigo y Amaranto, que le pasaban algunas de las decoraciones.

Camilo indicó que esta semana publicarían un vlog en su canal de YouTube en el que mostrarán con más detalles el momento especial.

Con esta publicación, Camilo y Evaluna aprovecharon para compartir con sus seguidores la importancia de pasar tiempo de calidad en familia, especialmente en momentos tan significativos como la Navidad.

Este gesto ha sido muy bien recibido por sus seguidores, quienes valoran la autenticidad y el cariño que Camilo y Evaluna transmiten en sus redes sociales.

Este momento especial en familia ocurre poco después de que Camilo y Evaluna publicaran el video de su versión del clásico navideño “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.

En noviembre, los cantantes lanzaron “Navidad en Cada Esquina”, un tema inspirado en la canción de Meredith Willson pero que fusiona en sus letras tradiciones navideñas latinas y estadounidenses.

El año pasado, Camilo y Evaluna lanzaron un cover del mismo tema para darle la bienvenida a la Navidad.

