Camilo y Evaluna revelan la historia de sus tatuajes juntos

Evaluna y Camilo comparten muchas cosas juntos y una de ellas son sus tatuajes. Recientemente, la pareja decidió compartir la historia detrás de algunos de sus tatuajes juntos.

A través de un video en su canal de YouTube compartido, la pareja confesó que muchos de los diseños que llevan en la piel representan momentos importantes de su relación y vida familiar.

En el video, Evaluna explicó que para ella los tatuajes son una forma de expresión y también un recordatorio constante de cosas significativas.

“Para mí es una manera de expresar cosas muy chéveres y recordar momentos importantes que quiero conservar siempre”, señaló.

Camilo, por su parte, afirmó que los tatuajes llevan consigo la historia personal que cada uno quiere conservar: “Con los tatuajes uno lleva la historia de uno todo el tiempo, y para mí no es algo grave rayarme el cuerpo”.

Entre los tatuajes mostrados, Evaluna enseñó uno con las coordenadas de la casa de sus abuelos en Caracas, lugar de reencuentros familiares que quiso inmortalizar en su piel. Camilo compartió detalles de su primer gran tatuaje: un atrapasueños que se hizo tras vivir una significativa experiencia navideña con una comunidad indígena en la selva amazónica.

La pareja también reveló otros tatuajes cargados de simbolismo, como la vaca lechera que Camilo se tatuó en honor a uno de los sueños más queridos de Evaluna, así como fechas de nacimiento de sus hijas y frases que se dedican mutuamente, reflejando el profundo vínculo y la historia de amor que han construido.

Con esta muestra, Camilo y Evaluna no solo reforzaron la conexión íntima que comparten sino que también plasmaron en su piel los momentos más importantes de sus vidas, compartiendo con su “tribu”, como le llaman a sus seguidores, la importancia de cada tatuaje en su vida juntos.

Esta revelación se suma a la serie de muestras públicas de amor y unión que la pareja ha manifestado durante su exitosa gira musical, en la que no solo comparten su talento, sino también su historia personal con sus seguidores.

