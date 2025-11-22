Camilo y Evaluna reversionan el clásico navideño “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”

Camilo y Evaluna celebran la Navidad con una canción. La pareja de cantante reversionaron oficialmente el clásico navideño “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”, del compositor Meredith Willson.

Esta semana, los cantantes lanzaron “Navidad en Cada Esquina”, un tema inspirado en la canción de Meredith Willson pero que fusiona en sus letras tradiciones navideñas latinas y estadounidenses.

Esta nueva propuesta musical destaca por incorporar elementos típicos de la Navidad en Latinoamérica, como los buñuelos y el pan de jamón, que se entrelazan con la emblemática melodía estadounidense, creando así un puente cultural muy especial para sus seguidores.

La interpretación mezcla los sonidos clásicos con un toque moderno y auténtico, que refleja tanto la identidad latina como la universalidad del espíritu navideño. La letra invita a compartir momentos en familia y disfrutar de las tradiciones en estas fechas tan significativas.

Camilo y Evaluna Montaner lanzaron esta canción acompañada de un video musical que ya ha captado la atención del público por su frescura y calidez familiar.

“Navidad en Cada Esquina” llega justo a tiempo para sumarse a la lista de canciones que animan la temporada navideña, consolidando a Camilo y Evaluna como referentes dentro del género musical festivo.

Esta no es la primera canción navideña que lanza la pareja. El año pasado, Camilo y Evaluna lanzaron un cover del mismo tema para darle la bienvenida a la Navidad.

Seguir leyendo:

· Camilo y Evaluna revelan la historia de sus tatuajes juntos

· Evaluna reveló cómo le enseña a Índigo a lidiar con sus pensamientos negativos

· Camilo sorprendió con sus dotes de estilista al cortarle el pelo a Evaluna