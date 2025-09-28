Camilo y Evaluna hablaron de lo especial que fue el nacimiento de Amaranto

Camilo y Evaluna Montaner compartieron un recuerdo especial sobre el nacimiento de su segunda hija Amaranto, quien llegó al mundo el año pasado.

En un reciente video compartido en su canal de YouTube, la pareja habló sobre sus emotivas vivencias durante el nacimiento de su segunda hija, un evento que describieron como una experiencia mágica y transformadora en sus vidas.

En el video, Evaluna mostró los tatuajes que se hizo con las horas de nacimiento de sus hijas: “5:03 de la mañana nació Indi y las 12:40 de la madrugada nació Amaranto”, explicó la cantante, mientras que Camilo confesó que ambos momentos fueron profundamente impactantes.

“Después de que nació Índigo y venía Amaranto pensé: ‘¿qué tanto puede transformarme un momento más de lo que lo hizo el parto de Indi?’ y llegó Amaranto a revolucionarnos, increíble”, reveló el intérprete.

La pareja detalló que el parto ocurrió en la intimidad de su hogar con la asistencia de una doula, tal como lo habían soñado. Amaranto llegó de manera sorpresiva, y la familia cercana no alcanzó a presenciar el nacimiento debido a la rapidez con que sucedió todo.

“Cuando nació Amaranto, a las 12 de la madrugada, que es una cosas rara para que suceda esto, el absoluto exabrupto y concierto que había de ranas afuera de nuestro cuarto, el mundo sonaba durísimo, como si todas las ranas salieron a darle la bienvenida”, dijo el cantante.

Camilo y Evaluna aseguraron que vivieron esos momentos en completa intimidad, solo acompañados por su partera y la nueva integrante, a quien recibieron con gran amor.

La hija de Ricardo Montaner contó que tiene una conexión especial con las ranas por lo que representan: “Es mi animal favorito, me parecen una belleza y, segundo, representan la fertilidad y para mí la fertilidad siempre ha sido un foco de oración, no sólo para mí, sino para las personas de mi alrededor, siempre me ha encantado orar por la fertilidad de las personas que tengo cerquita y lo desean”.

El 1 de agosto de 2024 nació Amaranto, la segunda hija de Camilo y Evaluna. La pequeña nació en casa como su hermana Índigo.

