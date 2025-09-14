Evaluna reveló cómo le enseña a Índigo a lidiar con sus pensamientos negativos

Evaluna tiene una relación especial con sus hijas. La cantante compartió cómo educa a su hija mayor, Índigo, para gestionar sus pensamientos negativos.

A través de su canal de YouTube compartido con Camilo, Evaluna explicó cómo hace para que su hija cuide las palabras que utiliza en su diálogo interno cuando ocurre algo que al desanima o molesta.

La hija de Ricardo Montaner contó que se dio cuenta cómo su hija repetía palabras o frases que ella decía sin prestar mucha atención, lo que la hizo cuidar mucho más lo que dice y explicarle cómo lidiar con situaciones que no le agradan mucho.

“Me di cuenta de que por tener a Indi escuchando todo el tiempo, Indi es muy esponja y yo no me doy cuenta y de repente como que repite lo que sea que acabo de decir cuando no estaba prestándole atención”, dijo.

Evaluna contó que al principio lo que más le preocupaba era que su hija repitiera expresiones negativas o comentarios poco amables sobre otras personas o sobre sí misma.

“Me di cuenta yo: ‘¿Me tomó todo este tiempo tener una hija y como escucharme a través de los oídos de ella…?’ Para darme cuenta de que yo no debo estar hablando de estas cosas así”, dijo.

Evaluna destacó que es fundamental que Índigo comprenda el poder que tienen las palabras, no solo hacia los demás sino también dirigidas a sí misma. Por ello, le enseña a transformar los pensamientos negativos en positivos.

Según la cantante, este enfoque contribuye al desarrollo de una autoestima saludable y a enfrentar los desafíos cotidianos con una mentalidad resiliente.

La artista enfatizó que esta forma de educación emocional es esencial para ayudar a su hija a crecer con equilibrio y seguridad, promoviendo que su salud mental sea tan atendida como su bienestar físico.

Con estas enseñanzas, Evaluna reafirma su compromiso de ser una madre preventiva, enfocada en brindar herramientas para que Índigo navegue su mundo interior con amor propio y confianza.

Seguir leyendo:

· Camilo sorprendió con sus dotes de estilista al cortarle el pelo a Evaluna

· Camilo y Evaluna disfrutan de su gira por España en familia con su casa rodante

· Camilo celebra el cumpleaños 28 de Evaluna con tierna y romántica felicitación