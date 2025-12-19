Camilo comparte su mayor aprendizaje en la paternidad: “Lo más valioso es lo más frágil”

Vaya momento de reflexión protagonizó la pareja conformada por Camilo y Evaluna Montaner al hablar como nunca antes sobre los aprendizajes y aspectos más retadores que ha traído consigo la paternidad. ¿Qué fue lo que dijeron? Aquí te contamos los detalles.

En una sentida charla documentada en YouTube para su serie “Novena de Navidad”, los intérpretes de temas como “Vida de Rico” y “Tutu” se dieron a la tarea de compartir sus pensamientos sobre el grado de vulnerabilidad que conlleva ser padres.

“Ver a nuestras hijas nos lo recuerda todos los días: lo más valioso es, al mismo tiempo, lo más frágil. Y eso no es un error. Es parte de todo (…) Nada verdaderamente grande empieza siendo grande. Todo nace chiquito. Necesitando cuidado. Brazos. Tiempo”, describió el colombiano durante el audiovisual.

Camilo profundizó en su postura argumentando que más allá de darle un sentido negativo a esta palabra, se enfocan en los aprendizajes que conlleva.

“La vulnerabilidad no es un error, sino que es parte de la foto entera del plan. Y ahora que soy papá lo entiendo profundamente porque mis hijas son al mismo tiempo, lo más valioso que yo tengo y lo más frágil que yo tengo”, aseguró el famoso.

Y aunque no le resulte sencillo abrazar esta vulnerabilidad, la temporada navideña le brinda una nueva perspectiva sobre esta realidad, pues es un momento de tranquilidad y enfoque total a su familia.

“A veces quiero como saltarme esa parte, o sea, yo quiero ir directamente de ceros a la versión fuerte de mí, al resultado, a la versión terminada, a lo perfecto… Sin pasar por todo lo que hay en la mitad, sin pasar por la vulnerabilidad y la humildad”, dijo. “Y la Navidad me recuerda eso, que las cosas verdaderamente valiosas nacen chiquititas”, informó.

Para finalizar, el artista Camilo reiteró: “Las ideas nacen vulnerables, los sueños nacen vulnerables, las relaciones nacen vulnerables. Nada grande empieza siendo grande“.

