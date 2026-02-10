Cómo Elon Musk quiere reemplazar a Wikipedia con Grokipedia

Hace apenas unas semanas, el 15 de enero, Wikipedia cumplió 25 años como uno de los mayores proyectos colaborativos de la historia. Sin embargo, su posición como principal fuente de conocimiento libre en internet enfrenta ahora un nuevo y polémico contendiente: Grokipedia, una enciclopedia generada por inteligencia artificial (IA) impulsada por Elon Musk y su empresa xAI.

Fundada en 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, Wikipedia nació como un experimento participativo para complementar Nupedia, un proyecto más formal que nunca terminó de despegar. Dos décadas después, se ha convertido en una red con más de 65 millones de artículos en más de 300 idiomas, mantenida por alrededor de 250.000 voluntarios activos en todo el mundo. Pero el panorama comienza a mostrar nuevas tensiones.

Grokipedia: 885.000 artículos generados por IA

El 27 de octubre de 2025, Elon Musk presentó Grokipedia con un despliegue masivo: más de 885.000 artículos generados automáticamente, según informó Focus.de. A diferencia de Wikipedia, donde miles de voluntarios revisan y actualizan constantemente los contenidos, en Grokipedia los textos son producidos automáticamente por Grok, el sistema de inteligencia artificial de xAI, alimentado con información procedente de la red social X.

El público tampoco puede modificar directamente los artículos: únicamente tiene la opción de enviar avisos o solicitudes de corrección a través de un sistema de reporte.

El objetivo declarado por Musk es “eliminar la propaganda” y crear una base de conocimiento “más objetiva” que Wikipedia, según un reporte de The New York Times. El mensaje encaja con un discurso recurrente del empresario, quien acusa a la enciclopedia colaborativa de estar “capturada por activistas de izquierda” y de haberse vuelto “woke”, es decir, excesivamente influida por una agenda progresista. Sin embargo, esa promesa de neutralidad no ha convencido a todos.

Acusaciones de sesgo y desinformación

Diversos medios, entre ellos Wired y The Guardian, han señalado que Grokipedia presenta lo que consideran distorsiones en temas sensibles como el VIH/sida, los derechos LGBTQ+ o el asalto al Capitolio de Estados Unidos, con un enfoque que algunos analistas consideran alineado con posiciones conservadoras. En una de sus entradas, por ejemplo, se atribuía de forma predominante la propagación del sida al consumo de pornografía.

Para críticos y expertos en desinformación, el problema no reside únicamente en el contenido, sino también en la falta de transparencia del proyecto. La plataforma funciona sin autores ni responsables identificables y tampoco cuenta con un sistema abierto de revisión comunitaria, mientras que el propio sistema Grok genera y evalúa los contenidos dentro de un mismo proceso automatizado.

Según la investigadora Nina Jankowicz, citada por The Guardian, este modelo convierte a la plataforma en un sistema informativo controlado desde un único entorno tecnológico que, pese a presentarse como neutral, puede introducir sesgos sin que el público lo advierta, incluso cuando esos contenidos terminan circulando a través de asistentes de IA conversacional como ChatGPT, Claude o Gemini.

Aunque todavía está lejos del alcance y la influencia de Wikipedia, Grokipedia ya aparece indexada en buscadores como Google y Bing y genera miles de visitas diarias, según datos recopilados por Search Engine Roundtable. Su evolución muestra un ritmo rápido para un proyecto tan reciente y, como apunta Focus.de, se beneficia además del llamado “efecto Elon Musk”: su notoriedad asegura visibilidad mediática y enlaces constantes, lo que termina traduciéndose en una ventaja de visibilidad y posicionamiento en internet.

Wikipedia defiende el conocimiento colaborativo

Desde Wikimedia, sin embargo, subrayan que la diferencia de fondo sigue siendo humana. “El conocimiento es humano; se construye entre personas”, afirma Franziska Heine, directora ejecutiva de Wikimedia Alemania.

Aunque reconocen que en temas políticos pueden surgir desequilibrios o controversias, rechazan la idea de que Wikipedia haya sido “capturada” por una ideología concreta. Y destacan una ventaja clave de su modelo: los artículos se elaboran a partir de fuentes visibles, debates públicos y un proceso de edición colectiva abierto a revisión constante.

La comunidad de Wikipedia mantiene además una postura prudente frente al uso de inteligencia artificial en la redacción o edición de contenidos. Si bien se emplean herramientas automatizadas para tareas auxiliares –como la detección de vandalismo–, el contenido principal continúa siendo elaborado por personas.

Por su parte, una IA genera probabilidades y, como advierte Heine, “siempre recurre a lo que ya se conoce y, en el peor de los casos, lo mezcla con cosas que no son ciertas en absoluto o que no encajan”.

¿Quién decide la verdad en la era de los chatbots?

Para Musk, Grokipedia encaja en su ecosistema tecnológico –que incluye X, Tesla, SpaceX y xAI– como un elemento más de su cruzada contra lo que considera una hegemonía cultural progresista. Para sus críticos, en cambio, se trata de un experimento de ingeniería ideológica que aprovecha la potencia de la inteligencia artificial para reconfigurar consensos informativos sin mecanismos claros de rendición de cuentas.

Y aunque su impacto todavía no rivaliza con el de Wikipedia, su creciente presencia en resultados de búsqueda y el hecho de que modelos de inteligencia artificial como ChatGPT hayan comenzado a citar ocasionalmente Grokipedia como fuente en algunas respuestas –según reveló The Guardian– plantea una pregunta inquietante: ¿quién decidirá qué es verdad en la era de los chatbots?

Wikipedia, con sus errores, limitaciones y periódicas campañas de donación, continúa apostando por la transparencia, la colaboración y el debate público. Grokipedia, en cambio, promete velocidad, escala y "objetividad", pero desde un modelo centralizado. En esa tensión entre conocimiento compartido y control algorítmico se juega algo más que el futuro de las enciclopedias: podría estar en disputa la forma en que se construirá el conocimiento común en la era digital.