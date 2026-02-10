Narcosubmarino con millonario cargamento de droga fue incautado por EE.UU. y Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que en un trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad colombianas, llevó a cabo una operación que les permitió la neutralización de un submarino que transportaba más de 8 toneladas de cocaína.

De acuerdo a la información compartida por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en medio de esta operación “se arrestó a 4 narcotraficantes”, responsables del cargamento de droga que oscilaba en un valor cercano a los 441 millones de dólares.

La dependencia destacó este trabajo de cooperación bilateral con las fuerzas de seguridad de Colombia como “alianzas sólidas” que dan “resultados sólidos”.

Esta se convierte en la primera operación en contra del narcotráfico en la región ejecutada entre ambas naciones

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un intento por recomponer la relación bilateral tras recientes tensiones diplomáticas, según informó EFE.

Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación “Lanza del Sur”.

A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

