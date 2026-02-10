¿Olvidaste una clave? Así ves las contraseñas guardadas en tu teléfono Android

Entre tantas apps y cuentas que utilizamos diariamente puede resultar difícil el recordar cada una de las contraseñas. Por eso Android se vuelve tu mejor aliado cuando necesitas recuperar una clave rápido, ya sea para entrar desde otra laptop, configurar un dispositivo nuevo o salir del apuro cuando una app te expulsa sin explicación.

En vez de tener que memorizar combinaciones imposibles de contraseñas, el sistema reúne tus credenciales en un administrador y te deja consultarlas en segundos, con un toque de seguridad de por medio para que nadie más se aproveche.

Dónde ver tus contraseñas guardadas en Android

La forma más directa es usando el Gestor de contraseñas de Google, que está integrado en Android y también vive dentro de Chrome. En muchos teléfonos, lo encuentras en la ruta de Chrome: abre Chrome → toca los tres puntos → Configuración → Gestor de contraseñas de Google.

Una vez dentro, verás una lista de sitios y apps con credenciales guardadas, y al tocar una entrada podrás mostrar la contraseña (normalmente te pedirá huella, PIN o patrón antes de revelarla, para evitar miradas curiosas). Además, si eres de los que guardan notas tipo “esta cuenta es la del trabajo” o “el usuario es el correo viejo”, Google permite añadir notas a cada contraseña y quedan protegidas igual que la clave.

Un dato importante es que según cómo uses Chrome, tus contraseñas pueden guardarse en tu Cuenta de Google (sincronizadas entre dispositivos) o solo localmente en el teléfono; ambas opciones se administran desde el mismo ecosistema, pero cambia dónde viven tus datos.

Cómo mostrar, copiar o exportar una contraseña

Mostrar una contraseña guardada es útil cuando vas a meterla en otro dispositivo (consola, TV, tablet) o cuando necesitas dictarla/pegarla en un gestor corporativo. En el Gestor de contraseñas puedes ver, editar, borrar y también exportar contraseñas.

Si lo que quieres es llevarte tus claves a otro servicio o hacer una copia, Android también te deja exportarlas desde Chrome: Chrome → Más → Configuración → Gestor de contraseñas de Google → Configuración → Exportar contraseñas → Exportar. El archivo se genera en formato CSV (o sea, una tabla de texto), y por eso Google insiste en algo muy sensato: borra ese CSV del teléfono cuando termines, porque cualquiera que lo abra podría ver tus claves.

En el día a día, para no estar “pescando” contraseñas, también existe el autocompletado: cuando entras a un sitio o app, el sistema te sugiere la credencial guardada y, si hace falta, te pide autenticación antes de rellenarla.

Si un día decides “limpiar la casa”, desde la configuración del Gestor de contraseñas también puedes borrar todos los datos (contraseñas y llaves de acceso) asociados al administrador, ideal si vendes el teléfono o lo vas a resetear. Y si exportas, repito porque vale oro: el CSV es útil, pero es el formato menos discreto del planeta, así que elimínalo apenas lo uses.

