Clima de hoy en Dallas para este miércoles 11 de febrero

Este miércoles 11 de febrero se espera que la temperatura en Dallas, Texas, suba hasta un máximo de 68 grados Fahrenheit (20ºC). La probabilidad de lluvia será del 3% y tendremos pocas nubes. Además, el pronóstico estima ráfagas de viento que podrán llegar a 8.08 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1035 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:14 h y se pondrá a las 18:09 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 77 grados Fahrenheit (14 y 25 grados Celsius).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura otros tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para finalizar, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

